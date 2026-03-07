"Algo está pasando": Tío de militar fallecido revela temor de su sobrino y cuestiona decisión del Ejército - Chilevisión

A tres días de la muerte del cabo segundo del Ejército Carlos Alfonso Palacios Muñoz, su tío, Hugo Mena, conversó con CHV Noticias sobre el día en que falleció su sobrino y una conversación clave que tuvieron antes de ir a hacer la prueba que terminó con su vida.

"Llevan a mi sobrino a una laguna, supuestamente a tomarle una prueba, el problema comienza que minutos u horas antes de que él salga a dar la prueba, él me manifiesta su temor", partió revelando.

Sobre las dudas de Carlos, su tío indicó: "Él me dice 'por primera vez estoy con mis pares, mis camaradas, y lo que debiera ser el normal sentir entre nosotros, se ha transformado hoy día, tío, en miedo', eso es lo que él dice".

, es como si fuera extraño a la institución, es como si alguien utviera una premeditacion, no me han tratado como en otros lugares del Ejército", le habría dicho Palacios a su tío.

Ante las dudas de su sobrino y tras la muerte de este, Hugo cuestionó cómo la supuesta prueba. "¿Estaban los equipos correctos con mi sobrino? ¿estaba el peso correcto en la mochila? ¿estaba todo de acuerdo a la normativa que correspondía para tomar la prueba?, ¿era la laguna la más adecuada?, ¿era la laguna donde siempre se tomaban las pruebas?", cuestionó

En este sentido, Mena pidió a la institución que le explicara por qué el capitán y el suboficial llevaron a Carlos a un lugar donde "los vientos superan los 70 km, donde la temperatura del agua está siempre casi al congelamiento, quiero que el Ejército me explique", cerró.