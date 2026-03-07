 "Algo está pasando": Tío de militar fallecido revela temor de su sobrino y cuestiona decisión del Ejército - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan violento incendio en locales comerciales en el centro de Concepción "Algo está pasando": Tío de militar fallecido revela temor de su sobrino y cuestiona decisión del Ejército Fiscalía solicita a EEUU interrogar Nicolás Maduro por asesinato de Ronald Ojeda Los secretos de la Fosa de Atacama: CHV Noticias visitó el buque científico que hizo histórica expedición Investigan negligencia en muerte de enfermera: Funcionario de la Seremi de Salud de Antofagasta fue formalizado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
07/03/2026 09:38

"Algo está pasando": Tío de militar fallecido revela temor de su sobrino y cuestiona decisión del Ejército

El familiar de Carlos Palacios pide explicaciones al Ejército por llevar a su sobrino a un lugar donde "los vientos superan los 70 km y la temperatura del agua está siempre casi al congelamiento".

Publicado por Josefina Vera

A tres días de la muerte del cabo segundo del Ejército Carlos Alfonso Palacios Muñoz, su tío, Hugo Mena, conversó con CHV Noticias sobre el día en que falleció su sobrino y una conversación clave que tuvieron antes de ir a hacer la prueba que terminó con su vida.

"Llevan a mi sobrino a una laguna, supuestamente a tomarle una prueba, el problema comienza que minutos u horas antes de que él salga a dar la prueba, él me manifiesta su temor", partió revelando.

Sobre las dudas de Carlos, su tío indicó: "Él me dice 'por primera vez estoy con mis pares, mis camaradas, y lo que debiera ser el normal sentir entre nosotros, se ha transformado hoy día, tío, en miedo', eso es lo que él dice".


"Tengo miedo de lo que está pasando, va a pasar algo, no me han tratado bien acá, es como si fuera extraño a la institución, es como si alguien utviera una premeditacion, no me han tratado como en otros lugares del Ejército", le habría dicho Palacios a su tío.

Ante las dudas de su sobrino y tras la muerte de este, Hugo cuestionó cómo la supuesta prueba. "¿Estaban los equipos correctos con mi sobrino? ¿estaba el peso correcto en la mochila? ¿estaba todo de acuerdo a la normativa que correspondía para tomar la prueba?, ¿era la laguna la más adecuada?, ¿era la laguna donde siempre se tomaban las pruebas?", cuestionó

En este sentido, Mena pidió a la institución que le explicara por qué el capitán y el suboficial llevaron a Carlos a un lugar donde "los vientos superan los 70 km, donde la temperatura del agua está siempre casi al congelamiento, quiero que el Ejército me explique", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tras alza del precio de la bencina: Conoce el mapa online con las bencineras más baratas

Lo último

Lo más visto

“El sargento dijo que me iba a tirar a la laguna”: Padre de cabo muerto en Punta Arenas revela dato de última llamada

Manuel Palacios contó detalles de una conversación que tuvo con su hijo el día antes de su muerte y reveló que había recibido una advertencia.

06/03/2026

“Bájame a la tierra”: Hermano del pdte. Boric reveló ritual que mantuvo durante los 4 años de Gobierno

Las reuniones entre hermanos surgieron tras la elección de Gabriel Boric como Mandatario, cuando este le pidió a Tomás una especial ayuda.

07/03/2026

“Y de Yamila he...”: Américo rompió el silencio y lanzó potentes comentarios tras denuncia por VIF

El cantante tropical publicó un video en sus redes sociales donde insinúa que contará los detalles del quiebre con Yamila a través de sus nuevos proyectos musicales.

06/03/2026

Millonaria querella contra Kaminski: Lo acusan de presunta estafa por $180 millones

El animador fue apuntando en una querella por presunta estafa en la producción de la fonda “Doña Flor”. El empresario con el que se asoció señaló haber invertido una millonaria suma para participar del proyecto. 

05/03/2026
Publicidad