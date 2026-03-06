 Hermano de militar fallecido rompe el silencio y aborda supuestas amenazas: "No quería viajar a Punta Arenas" - Chilevisión
06/03/2026 20:00

Hermano de militar fallecido rompe el silencio y aborda supuestas amenazas: "No quería viajar a Punta Arenas"

El hermano mayor del fallecido cabo segundo del Ejército Carlos Palacios Muñoz reconoció que nunca estuvo en sus planes viajar hasta la ciudad austral y que su objetivo era realizar un curso y regresar a Santiago.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda
La Prensa Austral

A dos días de la muerte del cabo segundo del Ejército Carlos Alfonso Palacios Muñoz, su hermano, Juan Luis Palacios Muñoz, rompió el silencio y entregó declaraciones tras lo ocurrido en una laguna al interior de un campo militar de Punta Arenas.

Según ha declarado la institución castrense, el deceso se produjo "en actividades de preparación para postular a un curso de combate". Sin embargo, hoy aclararon que "esta actividad no estuvo autorizada por los mandos de la 4ta Brigada".

Hermano de cabo fallecido rompe el silencio

En conversación con La Prensa Austral, el hermano mayor del cabo comenzó señalando que el incidente ocurrió "producto de una maniobra mal coordinada, mi hermano tuvo un lamentable problema en el agua, que le causó la inmersión y, producto de eso la muerte".

Consultado sobre la "maniobra mal coordinada" detalló que, según la información que se le ha entregado, "su hermano se presentó a trabajar acá (Punta Arenas) el lunes (2 de marzo)".

"Llevaba apenas dos días y el martes le toman unas pruebas, que no estaban contempladas en ningún lado. Eso no estaba programado. Y no había ningún respaldo para esas actividades. Por eso me refiero a que esto fue una mala programación por parte de los mandos".

"Ya expresé mi malestar y mi enojo", señaló también. "La rabia que siento en estos momentos estoy tratando de controlarla. Pero exijo a los mandos de la institución que hagan todo lo que esté a su alcance para esclarecer los hechos".

Cabo habría recibido amenazas antes de su muerte

Respecto a los supuestos mensajes con amenazas que el militar habría recibido antes de su muerte, Juan Palacios dijo no tener mayor conocimiento sobre estos antecedentes, aunque sí afirmó que dicha evidencia está en poder de la Fiscalía y la PDI.

"La verdad él no quería viajar a Punta Arenas", reconoció. "Nunca estuvo en sus planes venirse acá. Dentro del plan de destinación anual, su principal foco siempre fue quedarse en Santiago, donde él, con 25 años de edad, tenía su casa propia", agregó.

"Toda su proyección estaba en la capital. Él nunca quiso llegar a esta ciudad y por eso estaba postulando a este curso, a esta especialidad, para volver a Santiago", detalló.

