“Provoco algo que molesta”: Raquel Argandoña responde a las pifias y críticas del público - Chilevisión

06/03/2026 16:46

“Provoco algo que molesta”: Raquel Argandoña responde a las pifias y críticas del público

La jurado de Fiebre de Baile estará esta noche en el estreno de la nueva temporada de Podemos Hablar, y profundizó en las diversas reacciones que genera en el público.

Publicado por CHV Noticias

En el estreno de la nueva temporada de Podemos Hablar, Raquel Argandoña abordó cómo enfrenta las críticas y especialmente las pifias que recibe por parte del público. 

La presidenta del jurado de Fiebre de Baile estará junto a sus compañeros, Fran García-Huidobro y Vasco Moulian compartiendo su experiencia en el programa de baile. 

En ese contexto, y tras una dinámica en donde hubo una tibia recepción del público, Argandoña se convirtió rápidamente en el principal blanco de las pifias del estudio, situación que aprovechó para abordar con sinceridad. 

El público de empresas y ejecutivos a mí no me pifian... Como que la gente popular es mitad y mitad”, lanzó. 

Además comentó que “provoco algo que molesta y no sé qué es... Yo siempre he pensado que si a mí me diera cáncer la gente diría ´ah, le dio cáncer´ y punto”.

Raquel Argandoña y las pifias en Fiebre de Baile

En la conversación Raquel Argandoña también se recordó el momento que vivió en la final de la primera temporada de Fiebre de Baile, realizada en el Movistar Arena, donde igualmente recibió pifias del público.

Sobre ese episodio, la denominada "Quintrala" recordó que “cuando yo llegué a sentarme ahí sentí las pifias y yo no había hablado nada si venía llegando. Generalmente cuando hay un público en masa, yo provoco eso“.

Publicidad

