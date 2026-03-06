Podrías tener dinero sin cobrar: Revisa con tu RUT si tienes bonos del IPS pendientes - Chilevisión

Aportes familiares, bonos de apoyo económico y subsidios estatales, entre otros, son algunas de las opciones que podrías tener pendiente de pago. Sigue el paso a paso para cobrar el dinero aquí.

El Estado tiene disponible una serie de bonos y beneficios para cobrar y todavía hay miles de personas que no los reclaman.

Durante este mes quedan oportunidades para solicitar bonos, subsidios y aportes antes de que queden sin cobrar a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Beneficios y bonos pendientes

Si tienes dudas sobre si cuentas con pagos pendientes, es posible revisarlo de forma simple usando tu RUT en plataformas oficiales.

Algunos de los beneficios y aportes que podrías tener pendientes de cobre a través del IPS son:

Aportes familiares

Bonos de apoyo económico

Subsidios estatales

Pagos del Instituto de Previsión Social (IPS)

Hay que tener en consideración que muchos de estos beneficios se pagan mediante depósito en Cuenta RUT u otra cuenta bancaria registrada.

Sin embargo, también está disponible la opción para el retiro de forma presencial en BancoEstado o en cajas de compensación, según corresponda.

Revisa con tu RUT si tienes beneficios pendientes en el IPS

Para saber si tienes dinero sin cobrar debes hacer clic en la imagen de abajo o ingresar ingresando al sitio web de ChileAtiende y seguir los siguiente pasos: