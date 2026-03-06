 Podrías tener dinero sin cobrar: Revisa con tu RUT si tienes bonos del IPS pendientes - Chilevisión
Minuto a minuto
Investigan negligencia en muerte de enfermera: Funcionario de la Seremi de Salud de Antofagasta fue formalizado Crecen denuncias de niños sedados en jardín de Tiltil: Padres acusan que se les negó ver exámenes Kast destacó a embajador de EE.UU. en Chile y emplazó a Boric: "Debe dar una respuesta" por cable chino “El sargento dijo que me iba a tirar a la laguna”: Padre de cabo muerto en Punta Arenas revela dato de última llamada Hermano de militar fallecido rompe el silencio y aborda supuestas amenazas: "No quería viajar a Punta Arenas"
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/03/2026 17:57

Podrías tener dinero sin cobrar: Revisa con tu RUT si tienes bonos del IPS pendientes

Aportes familiares, bonos de apoyo económico y subsidios estatales, entre otros, son algunas de las opciones que podrías tener pendiente de pago. Sigue el paso a paso para cobrar el dinero aquí.

Publicado por CHV Noticias

El Estado tiene disponible una serie de bonos y beneficios para cobrar y todavía hay miles de personas que no los reclaman. 

Durante este mes quedan oportunidades para solicitar bonossubsidios y aportes antes de que queden sin cobrar a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Beneficios y bonos pendientes

Si tienes dudas sobre si cuentas con pagos pendientes, es posible revisarlo de forma simple usando tu RUT en plataformas oficiales.

Algunos de los beneficios y aportes que podrías tener pendientes de cobre a través del IPS son:

  • Aportes familiares
  • Bonos de apoyo económico
  • Subsidios estatales
  • Pagos del Instituto de Previsión Social (IPS)

Hay que tener en consideración que muchos de estos beneficios se pagan mediante depósito en Cuenta RUT u otra cuenta bancaria registrada.

Sin embargo, también está disponible la opción para el retiro de forma presencial en BancoEstado o en cajas de compensación, según corresponda.

Revisa con tu RUT si tienes beneficios pendientes en el IPS

Para saber si tienes dinero sin cobrar debes hacer clic en la imagen de abajo o ingresar  ingresando al sitio web de ChileAtiende y seguir los siguiente pasos:

  • Selección “Consulta de beneficios pendientes”
  • Ingresar tu RUT
  • Completar el sistema de verificación
  • Si tienes bonos o subsidios disponibles para cobro el sistema te informará y detallará el monto, la fecha y la forma de pago 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tras alza del precio de la bencina: Conoce el mapa online con las bencineras más baratas

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

05/03/2026

Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

05/03/2026

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026