IPS paga a personas desde los 18 años $250 mil por invalidez: Comprueba con tu RUT si lo obtienes - Chilevisión

20/08/2025 12:22

IPS paga a personas desde los 18 años $250 mil por invalidez: Comprueba con tu RUT si lo obtienes

Se trata de un importante beneficio entregado por el IPS que en septiembre de este año experimentará un alza para equipararla con la PGU.

Publicado por CHV Noticias

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) es un beneficio estatal que cada mes entrega el Instituto de Previsión Social (IPS).

Se trata de un beneficio económico destinado a personas entre 18 y 64 años que cuenten con una declaración de invalidez y que a su vez no tengan derecho a una pensión en algún régimen previsional.

Consulta con tu RUT si recibes la Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Puedes revisar si te corresponde la Pensión Básica Solidaria de Invalidez ingresando con tu RUT y fecha de nacimiento en el sitio web ChileAtiende

De cuánto es el monto de la PBSI

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez entrega $224.004 de manera mensual a todas las personas que cumplan los requisitos.

A quienes les corresponda, recibirán el beneficio hasta que cumplan 65 años.

No solo eso. El monto tendrá un alza a partir de septiembre, pues alcanzará los $250 mil pesos mensuales, ajustándose al valor máximo de la Pensión Garantizada Universal.

Revisa los requisitos para tener la Pensión Básica Solidaria de Invalidez

A continuación, puedes revisar los requisitos para recibir la Pensión Básica Solidaria de Invalidez:

      • Tener entre 18 y 64 años.
      • No tener derecho a una pensión en ningún régimen previsional como titular o persona beneficiaria de una pensión de sobrevivencia.
      • Integrar un grupo familiar perteneciente al 80% más vulnerable de la población, determinado por el puntaje de focalización.
      • Acreditar 5 años como mínimo de residencia en Chile durante los últimos 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
