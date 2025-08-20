 Familias reciben $21 mil por carga si cumplen requisitos del IPS: Revista con tu RUT si lo recibes - Chilevisión
20/08/2025 11:11

Familias reciben $21 mil por carga si cumplen requisitos del IPS: Revista con tu RUT si lo recibes

El Subsidio Único Familiar es entregado de manera mensual durante un plazo de 3 años a familias de segmentos vulnerables. Revisa a continuación si cumples con los requisitos.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El Subsidio Familar (SUF), también conocido como Subsidio Único Familiar, es uno de los múltiples beneficios estatales que existen para las personas más vulnerables del país y que puedes recibir por partida doble en algunos casos.  

Se trata de una ayuda económica que se entrega a madres, padres o tutores que no tienen previsión social y que no cuentan con recursos suficientes para mantener a sus cargas familiares. 

Revisa con tu RUT si recibes el beneficio

Puedes conocer si te corresponde el Subsidio Único Familiar en este enlace. Para ello, debes rellenar con tus datos o los del niño, niña o adolescente causante del aporte.

¿Cuáles son los requisitos del Subsidio Único Familiar?

El beneficio es entregado de forma automática a familias que tengan niños o personas con discapacidad y que formen parte del 40% más vulnerable de la población, según la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares. 

De igual manera, esta puede ser otorgada a grupos familiares dentro del 60% más vulnerable mediante una solicitud presencial en el municipio correspondiente.

Las cargas familiares deben cumplir con los siguientes requisitos

      • Ser menor de 18 años. 
      • Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.
      • Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad. 

Este es el monto del Subsidio Único Familiar

Recibirás $21.243 por cada carga familiar que acredites. Cabe recordar que el monto pagado es distinto si el o la causante es menor de edad o si es una persona con discapacidad física o intelectual.

En este último caso, el monto es el doble, alcanzando los $42.486 por carga.

