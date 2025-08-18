Quedan pocos días: Cómo recibir los $678 mil anuales del Bono Mujer Trabajadora - Chilevisión

El Bono al Trabajo de la Mujer es uno de los aportes económicos que entrega el Instituto de Previsión Social y cuenta con dos modalidades: 12 pagos mensuales o uno anual.
En Bono al Trabajo de la Mujer, también conocido como BTM o Bono Mujer Trabajadora, está próximo a ser pagado en menos de 10 días.
Se trata de los $678 mil correspondientes a la modalidad de pago anual de este beneficio otorgado a mujeres insertas en el mundo laboral, que tengan entre 25 y 60 años y cumplan con ciertos requisitos.
Las beneficiarias pueden optar por pagos mensuales o un solo pago anual, el cual está programado par efectuarse el próximo 28 de agosto.
Cómo recibir el Bono Mujer Trabajadora
El pago del Bono al Traajo de la Mujer que se realiza este fin de mes corresponde a personas que ya hayan hecho su postulación, pero quienes deseen recibir el pago anual en agosto de 2026 ya pueden postular.
Para postular al Bono a la Mujer Trabajadora es necesario ingresar a la plataforma del Sence con Clave Única y cumplir los requisitos correspondientes.
Es posible postular los 365 días del año, tras esto, la postulación pasará por un proceso de aprobación o rechazo.
Requisitos para recibir el Bono Mujer Trabajadora
- Tener entre 25 y 60 años
- Estar trabajando de manera dependiente o independiente
- Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares)
- Luego, para recibir el pago, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Recibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180 en 2025 (para pagos anuales) o inferior a $662.348 en 2025 (para pagos mensuales)
- Tener cotizaciones al día.
- No trabajar en una institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.
- No se debe ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el periodo de renta procesado.
- En caso de ser trabajadora independiente, debe emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Monto del Bono Mujer Trabajadora
El monto del beneficio del BTM dependerá de las rentas recibidas durante el año previo:
- Renta anual inferior a $3.390.140: se puede recibir desde $1 a $678.028 (a mayor renta, el monto aumenta).
- Renta anual superior a los $3.390.139 e inferior a los $4.237.675: se puede recibir un monto cercano a los $678.028.
- Renta anual superior a $4.237.674: se puede recibir desde $678.028 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye.
En el caso de los pagos mensuales, el monto será:
- Renta mensual igual o inferior a $294.377: se puede recibir desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).
- Renta mensual superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971: se puede recibir un monto cercano a los $44.157.
- Renta mensual superior a los $367.971 e inferior a $662.348: se puede recibir un monto entre $44.157 y $1 (a mayor renta, el monto disminuye).