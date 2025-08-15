Bono a la mujer trabajadora de hasta $678mil: Conoce hasta qué edad se puede postular - Chilevisión

El bono se entrega de manera mensual o anual y las postulaciones se encuentran abiertas todo el año. Revisa hasta qué edad se puede acceder al beneficio.

En agosto se realiza el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), también llamado Bono Mujer Trabajadora.

Este beneficio es un aporte económico del Estado destinado a apoyar, de forma mensual o anual, a mujeres trabajadoras que se encuentren en los tramos más vulnerables, según el Registro Social de Hogares (RSH).

El bono se puede recibir por un máximo de cuatro años consecutivos, y su monto depende de la modalidad: en la opción mensual puede llegar hasta $44.157, mientras que en la anual alcanza un pago único de $678.028.

¿Hasta qué edad se puede postular al Bono Trabajo Mujer?