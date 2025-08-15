 Bono a la mujer trabajadora de hasta $678mil: Conoce hasta qué edad se puede postular - Chilevisión
Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero Caos en disco de San Bernardo: Un muerto, un herido y un carabinero detenido
15/08/2025 13:12

Bono a la mujer trabajadora de hasta $678mil: Conoce hasta qué edad se puede postular

El bono se entrega de manera mensual o anual y las postulaciones se encuentran abiertas todo el año. Revisa hasta qué edad se puede acceder al beneficio.

Publicado por Gabriela Valdés

En agosto se realiza el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), también llamado Bono Mujer Trabajadora.

Este beneficio es un aporte económico del Estado destinado a apoyar, de forma mensual o anual, a mujeres trabajadoras que se encuentren en los tramos más vulnerables, según el Registro Social de Hogares (RSH).

El bono se puede recibir por un máximo de cuatro años consecutivos, y su monto depende de la modalidad: en la opción mensual puede llegar hasta $44.157, mientras que en la anual alcanza un pago único de $678.028.

¿Hasta qué edad se puede postular al Bono Trabajo Mujer?

Pueden optar al BTM las mujeres de hasta 59 años y 11 meses al momento de postular; al cumplir 60 años ya no se puede acceder como nueva beneficiaria.

Además, para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 25 años y 59 años con 11 meses.
  • Trabajar de manera dependiente o independiente.
  • Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH)
  • No trabajen en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%
  • Estén al día en el pago de sus cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se les concede el bono
  • Cumplir con los límites de ingresos establecidos, los cuales varían según la modalidad de pago seleccionada.

¿Cómo saber si soy beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer?

Para consultar si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer, puedes ingresar tu RUT en el verificador del Sence y obtener la información correspondiente.

Haz clic aquí o en la imagen a continuación para acceder a la plataforma.

