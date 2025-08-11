 Se viene pago de $678 mil por Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si lo recibes en agosto - Chilevisión
11/08/2025 11:20

Se viene pago de $678 mil por Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si lo recibes en agosto

El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se llevará a cabo este mes. Conoce acá los detalles y cómo saber si lo recibes.

Publicado por CHV Noticias

Este mes de agosto se efectúa el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), conocido también como Bono Mujer Trabajadora. 

Este beneficio consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que pertenezcan a los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH). 

¿Cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer en agosto?

Según lo establecido en el sitio web del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se suele realizar la última semana del mes de agosto. 

Si bien aún no hay una fecha oficial, se espera que -al igual que los años anteriores- el pago se realice la semana del 25 de agosto mediante depósito a la cuenta bancaria o con retiro en sucursales de Banco Estado y ServiEstado. 

Quiénes pueden acceder a este bono

El bono mujer trabajadora está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren:

  • Trabajando de manera independiente o dependiente. 
  • No trabajar en una institución del Estado, municipios incluidos; o en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%. 

En el caso de las postulaciones para el pago anual, serán beneficiadas las mujeres cuyos ingresos brutos no superen los $7.948.180 anual. 

En tanto que el monto varía de acuerdo a la modalidad de pago y la renta percibida. Si tus ingresos son menores a $3.390.139, puedes acceder hasta a 678.028 de manera anual. 

Revisa con tu Rut si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer

Para conocer si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer durante agosto puedes acceder con tu Rut en el sitio web de Sence e ingresar los datos solicitados. 

También puedes hacer click en la imagen a continuación y serás dirigido al sitio web ya mencionado. 

