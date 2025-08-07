Madres pueden recibir hasta $952 mil por hijo: Revisa si cumples los requisitos - Chilevisión

El beneficio permite a madres recibir una ayuda por cada uno de sus hijos, ya sea biológico u adoptados. Revisa los requerimientos para recibirlo a continuación.
El Bono por Hijo es un beneficio estatal dirigido a mujeres pensionadas que sean madres y que formen parte del sector más vulnerable de la población.
La ayuda puede alcanzar montos cercanos a los $952 mil por hijo y aunque no requiere postulación formal, sí debe ser solicitado para acceder al pago.
El aporte, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), se suma al monto de la pensión y su valor dependerá de la cantidad de hijos y el valor del sueldo mínimo al momento de su nacimiento.
Para acceder a este aporte, las mujeres deben cumplir con los siguientes requisitos:
El monto del bono se calcula según el ingreso mínimo vigente en el mes de nacimiento del hijo o hija:
Cabe destacar que en casos de adopción, el aporte se entrega tanto a la madre biológica como a la adoptiva.
Puedes revisar si te corresponde el pago en el sitio web de ChileAtiende, ingresando con tu RUT y fecha de nacimiento.
Si cumples con los requisitos, puedes solicitar el beneficio en la misma página usando tu ClaveÚnica, o hacerlo de manera presencial en tu AFP o en cualquier sucursal de ChileAtiende.
De igual forma, la página web permite consultar el estado del trámite en caso de que hayas solicitado el beneficio.