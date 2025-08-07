Madres pueden recibir hasta $952 mil por hijo: Revisa si cumples los requisitos - Chilevisión

El beneficio permite a madres recibir una ayuda por cada uno de sus hijos, ya sea biológico u adoptados. Revisa los requerimientos para recibirlo a continuación.

El Bono por Hijo es un beneficio estatal dirigido a mujeres pensionadas que sean madres y que formen parte del sector más vulnerable de la población.

La ayuda puede alcanzar montos cercanos a los $952 mil por hijo y aunque no requiere postulación formal, sí debe ser solicitado para acceder al pago.

El aporte, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), se suma al monto de la pensión y su valor dependerá de la cantidad de hijos y el valor del sueldo mínimo al momento de su nacimiento.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Requisitos para recibir el Bono por Hijo

Para acceder a este aporte, las mujeres deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser madre biológica o adoptiva.

Tener 65 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente.

Haber residido en Chile por al menos 20 años, contados desde que cumpliste 20 años.

Además, haber vivido al menos cuatro de los últimos cinco años en el país antes de solicitar el bono.

También se debe cumplir con uno de estos tres puntos:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión desde el 1 de julio de 2009.

Ser beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Recibir una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario, entregada por una AFP, aseguradora o el IPS desde el 1 de julio de 2009.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿De cuánto es el Bono por Hijo en 2025?

El monto del bono se calcula según el ingreso mínimo vigente en el mes de nacimiento del hijo o hija:

Si nació antes del 1 de julio de 2009, se utiliza el sueldo mínimo de esa fecha: $165.000.

Si nació después, se aplica el ingreso mínimo del mes en que ocurrió el nacimiento.

A partir del 1 de julio de 2024, con el nuevo ingreso mínimo de $500.000, el bono puede llegar a $900.000 o más por cada hijo o hija.

Cabe destacar que en casos de adopción, el aporte se entrega tanto a la madre biológica como a la adoptiva.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cómo saber si recibes el Bono por Hijo?

Puedes revisar si te corresponde el pago en el sitio web de ChileAtiende, ingresando con tu RUT y fecha de nacimiento.

Si cumples con los requisitos, puedes solicitar el beneficio en la misma página usando tu ClaveÚnica, o hacerlo de manera presencial en tu AFP o en cualquier sucursal de ChileAtiende.

De igual forma, la página web permite consultar el estado del trámite en caso de que hayas solicitado el beneficio.