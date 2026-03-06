DMC emite aviso por posibles tormentas eléctricas en 3 regiones del país por diferentes condiciones - Chilevisión

Estos avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas",

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por este viernes "probables tormentas eléctricas" que afectarán este sábado a un sector que pertenece a la región de Valparaíso.

Vale recordar que los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según explicó la entidad.

Pronóstico de tormentas eléctricas en Juan Fernández

De acuerdo con el reporte del organismo, se pronostica el fenómeno en la siguiente localidad:

Archipiélago Juan Fernández



El aviso, detallaron, se encuentra vigente desde la mañana hasta la tarde de este sábado 7 de marzo, debido a una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

También alerta en las regiones de Arica y Tarapacá

También se encuentra vigente una alerta de la Dirección Meteorológica de Chile por "probables tormentas eléctricas" en la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá.

Este aviso se encontrará vigente hasta la tarde de este sábado y, según el la DMC, la medida se adoptó debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".