 DMC emite aviso por posibles tormentas eléctricas en 3 regiones del país por diferentes condiciones - Chilevisión
Minuto a minuto
Hermano de militar fallecido rompe el silencio y aborda supuestas amenazas: "No quería viajar a Punta Arenas" Muerte de cabo en Punta Arenas: Ejército confirmó que actividad "no estuvo autorizada" por la Brigada Estado deberá pagar $30 millones a joven que fue detenido por error en Antofagasta: Tiene el mismo nombre del verdadero agresor Estaba en Argentina: Concretan extradición a hijo del “Guatón Mutema” y fue imputado por secuestro Insólito registro: Hombre lanzó petardo a niños que jugaban en una plaza en Maipú
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/03/2026 19:00

DMC emite aviso por posibles tormentas eléctricas en 3 regiones del país por diferentes condiciones

Estos avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas",

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por este viernes "probables tormentas eléctricas" que afectarán este sábado a un sector que pertenece a la región de Valparaíso.

Vale recordar que los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según explicó la entidad.

Pronóstico de tormentas eléctricas en Juan Fernández

De acuerdo con el reporte del organismo, se pronostica el fenómeno en la siguiente localidad:

    • Archipiélago Juan Fernández

El aviso, detallaron, se encuentra vigente desde la mañana hasta la tarde de este sábado 7 de marzo, debido a una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

También alerta en las regiones de Arica y Tarapacá

También se encuentra vigente una alerta de la Dirección Meteorológica de Chile por "probables tormentas eléctricas" en la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá.

Este aviso se encontrará vigente hasta la tarde de este sábado y, según el la DMC, la medida se adoptó debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tras alza del precio de la bencina: Conoce el mapa online con las bencineras más baratas

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

05/03/2026

Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

05/03/2026

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026