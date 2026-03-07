 "No sé cuál es la queja": Doctor Vidal reveló supuesto motivo de enojo de Nicole Block previo a funa - Chilevisión
07/03/2026 08:02

"No sé cuál es la queja": Doctor Vidal reveló supuesto motivo de enojo de Nicole Block previo a funa

El doctor Pedro Vidal afirmó que no entendió los motivos de la influencer para acusarlo por la relación que tenían.

Publicado por Josefina Vera

Tras días de los polémicos dichos de Nicole Block sobre el doctor Pedro Vidal y la aparente relación que estos tenían, el cirujano plástico reveló qué habría llevado a la influencer a "funarlo" en redes sociales.

Pese a que Block indicó que se había transgredido la relación médico-paciente, el especialista afirmó no haber entendido los motivos por los que fue acusado, cuando ella habría sido quien se molestó primero.

El supuesto motivo del enojo de Nicole Block con el doctor Vidal

A través del programa Zona De Estrellas, Adriana Barrientos reveló una conversación por WhastApp con el doctor, donde este reveló nuevos detalles al respecto.

"La funa de esta niña no la entendí", admitió el cirujano, añadiendo que el problema entre ambos habría ocurrido un día que él no pudo reunirse con Block.

"Nos vimos unas cuatro veces. Nos íbamos a ver, de hecho, ayer. Y yo no podía. Se enojó y lanzó todo esto", afirmó Vidal.

En este sentido, agregó: "Es que no la entiendo, no sé cuál es la queja".

Ante la consulta de Barrientos sobre la posibilidad de que Nicole estuviese enamorada de él, el especialista negó rotundamente. "No, ese tipo de niñas no se enamoran", comentó a modo de cierre.

