Adriana Barrientos lanza indirecta contra Pamela Díaz: “A nadie se le ocurre llamarse fiera...” - Chilevisión

06/02/2026 14:45

Adriana Barrientos lanza indirecta contra Pamela Díaz: “A nadie se le ocurre llamarse fiera...”

Consultada por la influencer Isabel Calvo, la nueva "leona" en el mundo del espectáculo, Barrientos apuntó hacia Díaz. "No tengo nada que admirar", comentó.

Publicado por Catalina Vargas

Adriana Barrientos apuntó de manera indirecta a Pamela Díaz en una entrevista con el medio de TikTok NYE, en la final de Fiebre de Baile en el Movistar Arena.

El periodista le pidió su opinión respecto a una nueva "leona" en el mundo del espectáculo. Se trata de Isabel Calvo, influencer de 20 años que hizo noticia tras compartir coqueto momento con Bad Bunny en su concierto en Chile en enero.

La joven es reconocida en redes sociales con el mismo apodo que Barrientos. "Me encanta. Para mí es un honor que hayan nuevas leonas", expresó la modelo.

Además, aprovechó de hacer un guiño al apodo de Pamela Díaz: "Porque nuevas fieras no hay. A nadie se le ocurre llamarse fiera".

"No tengo nada que admirar de una fiera, de una leona tengo mucho", atacó. 

Así, finalmente aceptó que la joven influencer también lleve el título de "leona": "No cabe la menor duda de que esa chiquilla escogió lo correcto, lo bueno"

@noticiasespectaculo

Adriana Barrientos cede oficialmente el título de leona a la querida influencer Isabel Calvo (is4belcalvo)

♬ sonido original - NYE | Noticias y espectáculos

