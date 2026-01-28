 Natalia Valdebenito negó ser la comediante que rechazó entrevista a Pamela Díaz: “Yo sé quién es” - Chilevisión
28/01/2026 12:57

“Yo sé quién es”: Natalia Valdebenito negó ser la comediante que rechazó entrevista a Pamela Díaz

En julio de 2025, la animadora del programa de YouTube "Sin Editar" aseguró que una famosa humorista no quiso ser parte de su popular espacio.

Publicado por CHV Noticias

Natalia Valdebenito negó ser la comediante que rechazó participar en el popular programa de entrevistas de Pamela Díaz, Sin Editar.

En julio de 2025, la animadora reveló que una famosa humorista se negó a ser parte de su podcast porque era gratis. “(Fue) una comediante que no voy a decir su nombre”, deslizó Díaz.

A varios meses de esta revelación, Valdebenito respondió a un usuario que escribió un mensaje a través de la clásica bandeja de preguntas en Instagram.

"¿Es cierto que no quisiste ir al Sin Editar de Pamela Díaz?", le consultaron, a lo que la actriz contestó: "No sé a qué cahuín se refieren, pero si se refieren a ese que cuenta la Pame, de que alguien no quiso ir porque le cobró y todo, no soy yo. Yo sé quién es".

Natalia Valdebenito y el regreso de El Club de la Comedia

En la misma red social, Valdebenito también respondió otra pregunta relacionada con el regreso de El Club de la Comedia, pronto por las pantallas de Chilevisión.

Recordemos que la actriz formó parte del elenco original en 2007, junto a otros exponentes del stand up como Pedro Ruminot, Sergio Freire, Pato Pimienta, Nathalie Nicloux y Juan Pablo Flores.

"Me parece súper bien que existan El Club de la Comedia u otros programas de humor, ojalá en todos los canales harta pega para toda la gente talentosa que hay y que le gusta la comedia", afirmó.

La humorista valoró que espacios como este sean integrados por personas "que les gusta hacer humor, que les gusta aprender o que necesitan la oportunidad, porque están las redes, los bares y ahora se suma la tele".

"Hay que darse cuenta que hace mucho tiempo se abrió este nicho, tal vez en El Club, y está bien que se le abra el camino a otra gente", cerró.

