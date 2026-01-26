¿Ruperto en Viña 2026? Christian Henríquez sorprendió a Pamela Díaz al destapar fallida negociación - Chilevisión

El comediante se sinceró con la animadora y le reveló la razón que lo dejó fuera del festival. "Yo fui súper claro desde un comienzo", apuntó.

Christian Henríquez, comediante detrás del personaje de Ruperto, es otro de los artistas que estuvo en conversaciones para participar en el Festival de Viña 2026.

Así lo reveló en el reciente capítulo del programa Sin Editar, conducido por Pamela Díaz, donde entregó detalles de la fallida negociación con un ejecutivo del canal organizador.

"Estuve cerca este año. Juan Pablo González me ofreció Viña, nos juntamos, conversamos, pero no llegamos a acuerdo", dijo, asegurando que su rechazo se debe a razones económicas.

Ante esto, Pamela reaccionó indignada ante la confesión del humorista. "¿Por qué llevamos tanto tiempo escuchando a los mismos comediantes y humoristas quejándose por el sueldo, que son muy mal pagados, cuando son el mejor peak de sintonía?", apuntó.

La animadora se sinceró frente a Henríquez y aseguró que esta situación "es culpa" de los mismos comediantes. "Si se pusieran todos de acuerdo, porque es una cosa súper riesgosa", señaló.

La fallida negociación de "Ruperto" para Viña 2026

"Estoy muy de acuerdo contigo. Lo hemos conversado con algunos colegas y no nos hacemos valorar o respetar en ese sentido", soltó Christian.

El comediante indicó que "el piso que le pagan a los comediantes es $25 millones". Sin embargo, prefiere no tomar ese desafío por los costos que trae.

Consultado sobre cómo se generó la negociación, sostuvo que "fui a una reunión, nos sentamos y tomamos un café. Después, cuando hablamos de precio, le dije cuánto yo quería para recién analizarlo (...) y me dijeron que no".

"Me dijeron, 'pucha, podemos acercarnos un poco, pero te ofrezco un evento para hacer las lucas'. Y yo fui súper claro desde un comienzo", señaló.

"Somos la carne de cañón, somos lo que la gente está esperando que nos caigamos, arriesgamos nuestra carrera, todo, así que no vale la pena", agregó.

Sin embargo, no descartó volver a la Quinta Vergara para cerrar su carrera televisiva. "Así como están las condiciones, yo creo que es imposible. Me voy a tener que retirar solo nomás", remató.