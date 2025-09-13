Ruperto enternece las redes con video junto a su hija: “La fuerza a pesar de la pérdida...” - Chilevisión

El video de Ruperto y su hija ya cuenta con más de un millón de reproducciones y cerca de 177 mil "me gustas".

Ruperto sorprendió a sus fanáticos luego de que su hija Antonella Henríquez publicara un video bailando junto al actor.

En el registro se puede ver cómo ambos hacen un trend al ritmo de la canción Shiny del cantante chileno Easykid.

El video sobrepasó rápidamente el millón de visitas y los comentarios no se hicieron esperar.

"Ganó el trend", "que bacán la fuerza de tu viejo a pesar de la pérdida reciente", "te amo, Ruperto", "Ruperto el mejor", fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

Hay que recordar que hace unas semanas el actor comunicó la muerte de su madre a los 83 años, quien se encontraba atravesando un complejo cuadro de salud.

Mira el video a continuación: