 Ruperto enternece las redes con video junto a su hija: “La fuerza a pesar de la pérdida...” - Chilevisión
Minuto a minuto
Monsalve reaparece a casi un año de denuncia por violación: “Cometí un error, pero no cometí un delito” “Mi primo Maicol”: Harold Mayne-Nicholls respondió a lapsus de Eduardo Artés en debate presidencial Capturados en flagrancia: Funcionarios municipales de Maipú son detenidos por robar cables de cobre Funcionaria judicial fue sancionada tras difundir fotos eróticas tomadas en un tribunal Funcionario de la PDI mató de un disparo a perrito en Quilpué: Municipio anunció querella
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/09/2025 15:10

Ruperto enternece las redes con video junto a su hija: “La fuerza a pesar de la pérdida...”

El video de Ruperto y su hija ya cuenta con más de un millón de reproducciones y cerca de 177 mil "me gustas".

Publicado por Gabriela Valdés

Ruperto sorprendió a sus fanáticos luego de que su hija Antonella Henríquez publicara un video bailando junto al actor.

En el registro se puede ver cómo ambos hacen un trend al ritmo de la canción Shiny del cantante chileno Easykid.

El video sobrepasó rápidamente el millón de visitas y los comentarios no se hicieron esperar.

"Ganó el trend", "que bacán la fuerza de tu viejo a pesar de la pérdida reciente", "te amo, Ruperto", "Ruperto el mejor", fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

Hay que recordar que hace unas semanas el actor comunicó la muerte de su madre a los 83 años, quien se encontraba atravesando un complejo cuadro de salud.

Mira el video a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

Ruperto enternece las redes con video junto a su hija: “La fuerza a pesar de la pérdida...”

El video de Ruperto y su hija ya cuenta con más de un millón de reproducciones y cerca de 177 mil "me gustas".

13/09/2025

“Ya llegó la...”: Pedro Ruminot mostró el lado B de la paternidad y se lanzó contra seguidores

El humorista mostró lo que pasa cuando su hija tiene que viajar en auto y aunque recibió muchos comentarios, algunos no fueron de su agrado: "Tengo 4 hijos", recordó Ruminot.

13/09/2025

“Me va a sacar...”: Denisse Campos impactó al mostrar resultados de intervención estética

La empresaria mostró los detalles apenas salió del pabellón, donde además de intervenir estéticamente su cuerpo, también hubo cambios en su rostro, piel y lunares.

13/09/2025

“Esta se volvió loquita”: La verdad detrás del nuevo romance de Coté López

La empresaria reveló la historia detrás de su difundido romance con un DJ de 33 años, esto luego de oficializarlo mediante un video en sus redes sociales.

13/09/2025