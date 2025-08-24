 “Estoy roto por dentro”: Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años - Chilevisión
24/08/2025 14:50

“Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años

El actor dedicó un emotivo mensaje en el que refleja los últimos momentos de la vida de su madre, marcados por un complejo cuadro de salud.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo Christian Henríquez, el actor tras el personaje de Ruperto, informó a través de sus redes sociales la muerte de su madre, a los 83 años.

La mujer se encontraba atravesando un complejo cuadro de salud, el cual quedó evidenciado en el mensaje de despedida que el comediante compartió.

Madre de Christian Henríquez, alias Ruperto, murió a los 83 años

"Ya no hay más inyecciones, ya no hay más pastillas, exámenes, no más sufrimiento", comenzó diciendo Henríquez, quien acompañó la publicación con una fotografía de su madre.

En esa misma línea, agregó: "Madre mía, lo diste todo y más. Estoy roto por dentro, pero orgulloso de ti ¡Fuiste una guerrera! Ahora estás con Dios. Hasta siempre ¡Amor eterno!".

El actor no entregó más detalles y su hija, Antonella Henríquez, señaló: "Gracias a todos por sus mensajes, gracias a las personas que han estado apoyando a distancia y a los que pudieron venir. Gracias por estar para mí y mi familia en momentos difíciles".

En paralelo, el Gran Circo de Ruperto había compartido en sus redes sociales a finales de semana que los shows del viernes 22, sábado 23 y domingo 24 quedaban suspendidos; sin embargo, solo argumentaron "motivos de fuerza mayor".

Revisa las publicaciones de Instagram:

