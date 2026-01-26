 “Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Con peluca y cero fotos: Revelan modus operandi de “La Mami” en millonario robo a Brinks EN VIVO | Sigue acá la formalización de Ángela Vivanco por el Caso Muñeca Bielorrusa Día clave para Ángela Vivanco: Inicia formalización contra la exjueza por el Caso Muñeca Bielorrusa Cancelan vuelo de Kast a El Salvador: Se iba a reunir con Bukele para visitar megacárcel Carabineros detiene a la exministra Ángela Vivanco: Será formalizada por cohecho este lunes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/01/2026 08:06

“Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026

En el último capítulo de Primer Plano, la influencer se descargó contra la organización del evento y recordó su fallida Gala del Pueblo. "Sentí una discriminación", lanzó.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil, una de las protagonistas de la semana, fue la invitada especial de este domingo en Primer Plano, donde explicó sus razones para no ir a la Gala del Festival de Viña del Mar 2026.

"Si Bizarro no me quiere en ese evento, yo no voy a ir", lanzó la influencer, apuntando a la productora a cargo del certamen viñamarino.

Además, indicó que "no pertenezco a ese mundo, yo pertenezco más al pueblo, con la gente. Tampoco me interesa gastar millones en un vestido, menos en este momento".

Naya Fácil recordó su fallida Gala del Pueblo

El panel recordó cuando Naya Fácil puso en jaque a la Gala de Viña 2025, luego del anuncio de la Gala del Pueblo, que finalmente no se realizó.

A un año de toda la controversia, la creadora de contenidos insiste en que existió "discriminación" por parte de la organización, ya que no fue invitada pese a que era la entonces embajadora del certamen.

"En ese momento sí me lo había ganado (la invitación), porque al Nico (Solabarrieta) sí lo invitaron. Entonces, sentí una cierta discriminación porque no soy rostro televisivo", confesó.

Más adelante, la influencer reiteró que "no me interesa nada que tenga que ver con la gala. De hecho, el año pasado, si bien no se hizo la Gala del Pueblo, no vi la gala oficial. No me interesa".

"Es algo que no me representa. Aunque me llegara la invitación, no iría... bueno, no me invitaron, así que para ellos tampoco debo ser muy relevante", arremetió.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

Lo último

Lo más visto

“Rehizo su vida en pareja hace...”: Álvaro Ballero sorprendió con descargo sobre Ludmila Ksenofontova

Especulaciones en portales de farándula apuntan a que ambos encontraron otra vez el amor tras su ruptura matrimonial. Sin embargo, este fin de semana los dos se vieron envueltos en polémicas.

26/01/2026

Permiso de circulación 2026: Revisa quiénes pagan menos, la tasación fiscal y el monto por auto

La nómina de tasación de este año para vehículos livianos y pesados fue publicada por el SII. Conoce el valor del permiso de circulación aquí.

26/01/2026

Partido benéfico terminó con 2 asesinados en La Florida: Una víctima fue acribillada con 27 disparos

Lo que pretendía ser una actividad a beneficio de los damnificados para los incendios forestales del sur de Chile terminó en tragedia luego de una fatal balacera. Fiscalía ECOH y PDI investigan el caso.

26/01/2026

“Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026

En el último capítulo de Primer Plano, la influencer se descargó contra la organización del evento y recordó su fallida Gala del Pueblo. "Sentí una discriminación", lanzó.

26/01/2026