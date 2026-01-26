“Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026 - Chilevisión

En el último capítulo de Primer Plano, la influencer se descargó contra la organización del evento y recordó su fallida Gala del Pueblo. "Sentí una discriminación", lanzó.

Naya Fácil, una de las protagonistas de la semana, fue la invitada especial de este domingo en Primer Plano, donde explicó sus razones para no ir a la Gala del Festival de Viña del Mar 2026.

"Si Bizarro no me quiere en ese evento, yo no voy a ir", lanzó la influencer, apuntando a la productora a cargo del certamen viñamarino.

Además, indicó que "no pertenezco a ese mundo, yo pertenezco más al pueblo, con la gente. Tampoco me interesa gastar millones en un vestido, menos en este momento".

Naya Fácil recordó su fallida Gala del Pueblo

El panel recordó cuando Naya Fácil puso en jaque a la Gala de Viña 2025, luego del anuncio de la Gala del Pueblo, que finalmente no se realizó.

A un año de toda la controversia, la creadora de contenidos insiste en que existió "discriminación" por parte de la organización, ya que no fue invitada pese a que era la entonces embajadora del certamen.

"En ese momento sí me lo había ganado (la invitación), porque al Nico (Solabarrieta) sí lo invitaron. Entonces, sentí una cierta discriminación porque no soy rostro televisivo", confesó.

Más adelante, la influencer reiteró que "no me interesa nada que tenga que ver con la gala. De hecho, el año pasado, si bien no se hizo la Gala del Pueblo, no vi la gala oficial. No me interesa".

"Es algo que no me representa. Aunque me llegara la invitación, no iría... bueno, no me invitaron, así que para ellos tampoco debo ser muy relevante", arremetió.