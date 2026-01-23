¿Un futuro en la política? Naya Fácil responde sobre sus intenciones al ayudar en incendios forestales - Chilevisión

A lo largo de la catastrófica semana que tuvo el sur del país desde que comenzaron los incendios forestales, Naya Fácil no ha parado de brindar diversas ayudas a las familias damnificadas de la región del Biobío y el Ñuble.

Si bien muchas personas han aplaudido sus acciones, otros la han acusado de querer mejorar su imagen para acceder a un cargo político en el futuro. Por esto último es que la influencer salió a dar su opinión al respecto.

¿Existe una posibilidad de que Naya Fácil llegue a la política?

A través de sus historias de Instagram, Naya confesó que, pese a la creencia de muchos de que ella buscaba algo a cambio de ayudar a los damnificados, no está en sus planes ingresar a la esfera política.

"A mi no me interesa meterme a la política, no me da la cabeza...", comentó entre risas, agregando que "para hacer una ayuda no necesito un cargo politico".

Recordemos que creadora de contenido ha conseguido numerosas donaciones para las familias que perdieron todo en el fuego, además decidió quedarse en el lugar de la catástrofe para administrar las ayudas de otras personas que no podían viajar.

"Creo que es lo último que haría", cerró la influencer, argumentando que la política "va contra sus valores".