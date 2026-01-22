 ¡ES OFICIAL! Naya Fácil contará todos los detalles tras su ayuda en los incendios forestales en Primer Plano - Chilevisión
¡ES OFICIAL! Naya Fácil contará todos los detalles tras su ayuda en los incendios forestales en Primer Plano

La influencer tiene una noble razón para conceder esta entrevista. El domingo 25 de enero a las 22:30 horas revelará toda la verdad sobre cómo beneficiará a las víctimas de incendios forestales en el sur de Chile.

Este domingo, Naya Fácil estará presente en el último capítulo de Primer Plano, donde contará todos los detalles sobre su ayuda a las víctimas de los incendios forestales en la zona sur de nuestro país.

La influencer expuso en sus historias de Instagram que su paga será donada a los damnificados; sin embargo, explicará todo en profundidad en vivo.

El noble gesto de Naya Fácil

"Todos los detalles de esta intensa semana y del por qué no participaré de la gala de Viña, este domingo en Primer Plano", adelantó.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer expuso algunos de sus motivos para aceptar esta entrevista: "No me puedo quedar quieta, chiquillos. De verdad, no me puedo quedar tranquila, como que siento que puedo dar más aún".

"Voy a aceptar, pero todo mi sueldo de ese programa, como el presupuesto que ellos tienen para mí, lo voy a invertir en ayuda para los afectados del sur. No quiero comentar de qué es esta ayuda que les voy a llevar, pero se las voy a llevar", explicó.

Finalmente, la influencer concluyó: "Estoy muy feliz, muy feliz porque lo que voy a hacer con ese pago realmente va a hacer feliz a una familia".

