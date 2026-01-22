¡ES OFICIAL! Naya Fácil contará todos los detalles tras su ayuda en los incendios forestales en Primer Plano - Chilevisión

Este domingo, Naya Fácil estará presente en el último capítulo de Primer Plano, donde contará todos los detalles sobre su ayuda a las víctimas de los incendios forestales en la zona sur de nuestro país.

La influencer expuso en sus historias de Instagram que su paga será donada a los damnificados; sin embargo, explicará todo en profundidad en vivo.

El noble gesto de Naya Fácil

"Todos los detalles de esta intensa semana y del por qué no participaré de la gala de Viña, este domingo en Primer Plano", adelantó.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer expuso algunos de sus motivos para aceptar esta entrevista: "No me puedo quedar quieta, chiquillos. De verdad, no me puedo quedar tranquila, como que siento que puedo dar más aún".

"Voy a aceptar, pero todo mi sueldo de ese programa, como el presupuesto que ellos tienen para mí, lo voy a invertir en ayuda para los afectados del sur. No quiero comentar de qué es esta ayuda que les voy a llevar, pero se las voy a llevar", explicó.

Finalmente, la influencer concluyó: "Estoy muy feliz, muy feliz porque lo que voy a hacer con ese pago realmente va a hacer feliz a una familia".