“Andar así no es lindo, es vulgar”: Naya Fácil se someterá a compleja intervención estética tras viaje a Dubái - Chilevisión

15/01/2026 17:57

“Andar así no es lindo, es vulgar”: Naya Fácil se someterá a compleja intervención estética tras viaje a Dubái

La influencer aseguró que el viaje le "lavó el cerebro", por lo que también comenzó a depurar su closet de zapatillas y prendas que no sean formales.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil anunció este jueves que se someterá a una intervención estética para reducir el tamaño de sus implantes mamarios debido a su experiencia en Dubái.

La influencer también aseguró que ya no se siente identificada con la ropa y accesorios que existen en su closet tras el viaje, así que comenzó a deshacerse de sus zapatillas.

¿Qué dijo Naya Fácil?

"Estoy en mi closet y después de ir a Dubái ya no lo veo igual, ya no veo este closet de la misma manera, mis facilines", señaló Naya, quien comenzó a sacar las zapatillas que tenía, optando por tacones y sandalias.

Respecto a las razones, la influencer explicó que "en Dubái no se ocupan zapatillas, no puedo creerlo. Me disculpan, pero aprendí mucho de vestuario en Dubái, mucho, vamos a hacer una limpieza extrema".

"Es increíble cómo un lugar te puede enseñar y que yo haya cambiado mucho mis gustos... De verdad que me molesta visualmente ver algunas cosas de mi closet", aseguró la creadora de contenido, quien dejó en claro que no tomó esta decisión para imitar, sino por aprender de dicha cultura.

Es por ello que explicó: "Ese lugar me enseñó que como te ven, te tratan", y luego gesticuló hacia la cámara levantando sus senos sobre la ropa para que se viera más en un escote: "El andar así no es lindo, es vulgar", detalló.

"Es increíble, estoy en shock (...) Ya tomé mi decisión de achicarme los senos. Quiero verme más delicada y tener implantes grandes te hace ver tosca, Agradezcanle a Dubái por este cambio mental", cerró Naya.

Revisa las publicaciones de Instagram:

