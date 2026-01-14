“Tengo hasta audios...”: DJ Isi Glock acusó a Naya Fácil de inventar polémicas para “conseguir fama” - Chilevisión

La DJ había reconocido en octubre de 2025 que la pelea con Diego Pánico en un evento de música urbana había sido un "tongo" y expuso una conversación con él para respaldar sus dichos.

Este martes, Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock arremetió contra Naya Fácil y aseguró que la influencer inventa polémicas para poder mantenerse vigente.

La excarabinera expuso una presunta conversación con Diego Pánico, donde él le reconoce que Naya lo había "funado" hace un tiempo y todo había estado planeado.

¿Qué dijo DJ Isi Glock sobre Naya Fácil?

Henríquez expuso los hechos a La Cuarta, a quienes les confesó que hace público este reclamo hacia la influencer porque quiere ser reconocida como una persona "sin pelos en la lengua".

En esa misma línea, agregó: "Ejemplo con la Naya Fácil, donde en su momento funa a Diego y todo era armado, según Diego, para solo conseguir fama".

"Llevo desde los 17 (años) en esta h... me funó hasta la Naya Fácil en su minuto", le dice Diego a Isi Glock en la conversación que ella expuso.

Además, el influencer agrega: "Me dejó como el p... me cerraron una cuenta y aún así yo jamás dije 'es tongo'".

Cabe destacar que en octubre de 2025, Isi Glock confesó que su pelea a golpes en un evento de música urbana con Diego Pánico había sido un "tongo" y dentro de ese episodio, reconoció haber accedido a participar, pero en otro momento.

En dicha oportunidad, durante una transmisión en vivo, Ilaisa también admitió haber conversado con Diego para aclarar lo ocurrido porque ambos tienen el mismo manager e incluso le pidió disculpas por el golpe que le propinó en esa ocasión.

