“Le tira un vaso...”: Danilo 21 destapó feroz pelea entre DJ Isi Glock y Diego Pánico - Chilevisión

Los hechos ocurrieron al interior de un festival de música urbana y luego Diego Pánico acusó: "Los DJ ahora roban cadenas de oro, no se dedican a tocar, sino que al matonaje".

Este domingo, Danilo 21 destapó una feroz pelea entre Diego Pánico y la DJ Isi Glock ocurrida durante la madrugada al interior de un conocido festival de música urbana.

Diego incluso utilizó su canal de difusión en Instagram para informar que le habían robado su cadena de oro.

¿Qué pasó entre Diego Pánico y DJ Isi Glock?

Danilo 21 explicó en Instagram: "Isi Glock se habría peleado con Diego Pánico anoche en Perreolandia, hasta un vaso le habría tirado", y luego agregó: "Ella pegándose el show allá en ese evento y el Diego Pánico le dice: ¿Y el embarazo? Y ella le tira un vaso ¡Qué ordinariez!"

Además, el comunicador reveló que la DJ Bárbara Urrutia también acusó a Isi Glock de agresión: "Que quede constancia que hoy fui agredida por la Isi Glock y nadie se hizo responsable".

Por su parte, Diego Pánico mostró fotografías de su cuello con marcas de color rojo y escribió: "Empiecen a salir a la calle con guardias, no falta la flaite (sic) que te tira la cadena", y luego mostró una fotografía donde se ve que alguien le arrebata el objeto desde el cuello.

"Los DJ ahora roban cadenas de oro, no se dedican a tocar, sino que al matonaje. Busco guardia de seguridad", expuso, mientras que Isi Glock escribió: "Andaba mucha gente buscando pantalla hoy".

Luego publicó una fotografía con un amigo y concluyó: "Hoy diste cara para todas esas personitas fuera de sí, no me tocarán un pelo y no me manché mis manitas".

