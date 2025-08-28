 Vuelco total: Dj Isi Glock reveló que no está embarazada tras relación con Karol Lucero - Chilevisión
28/08/2025

Vuelco total: Dj Isi Glock reveló que no está embarazada tras relación con Karol Lucero

La mujer que destapó el escándalo de infidelidad del animador contó la verdad sobre un supuesto embarazo tras el encuentro sexual que compartieron hace tres semanas.

Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock reveló la verdad sobre un supuesto embarazo tras la infidelidad de Karol Lucero.

La joven participó la tarde de este jueves en el programa Zona de Estrellas, espacio en el que finalmente descartó por completo la posibilidad de estar esperando un hijo del animador.

“Yo ya publiqué en mis redes sociales, en mi canal de difusión, que no estoy embarazada", partió diciendo la excarabinera.

“Para toda la gente copuchenta que quiere saber, no hay nada. Se descarta el embarazo absolutamente“, agregó.

De igual manera, defendió que “mucha gente decía: ‘Quiere un hijo’. Pero, ¿qué beneficio voy a sacar yo si no hay ni plata, ni nada? Sería el hijo del bullying".

