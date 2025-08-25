 “Para ir a grabarse”: Destapan propuesta de Karol Dance a famosa creadora de contenido para adultos - Chilevisión
25/08/2025 11:55

“Para ir a grabarse”: Destapan propuesta de Karol Dance a famosa creadora de contenido para adultos

"Él puede tomar las acciones legales que quiera, yo hice una investigación en donde tuve muchas fuentes, donde probé la información", aseguró un reconocido influencer.

CHV Noticias

Danilo21 lanzó fuertes declaraciones este domingo en Primer Plano y aseguró que Karol Dance le ofreció a una serie de mujeres tener relaciones íntimas al interior de su productora, Like Media, durante su relación con Fran Virgilio.

El comunicador dijo tener pruebas sobre sus dichos y reveló que también le envió dicha propuesta a Gatita Veve, una conocida creadora chilena de contenido para adultos.

¿Qué pasó con Karol Dance y Gatita Veve?

"Hay una creadora de contenido para adultos, Gatita Veve, que es muy conocida. Ella incluso compartió que había recibido un ofrecimiento de Karol para ir a grabarse con él a Like Media", aseguró Danilo21.

En esa misma línea, agregó: "Yo le pregunté, yo hice el reporteo", y luego reveló: "A mí me escribieron personas, chicas que trabajaron en Like Media con quienes Karol también quiso portarse mal".

"Les escribía constantemente de esta forma, de tener relaciones en Like Media: 'Ven a mi oficina, portémonos mal'"; sin embargo, añadió: "A mí me decían que no tenían intención de hacer esto público ellas directamente, porque no querían generar controversia porque sabían que después el proceso laboral iba a ser muy difícil".

Respecto de estas mujeres, Danilo aseguró que "trabajan en los medios de comunicación" actualmente.

"Yo se lo comenté en su momento a Karol, él puede tomar las acciones legales que quiera, yo hice una investigación en donde tuve muchas fuentes, donde probé la información aparte", concluyo el comunicador.

Revive el capítulo de Primer Plano:

