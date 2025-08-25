 “Eran como 10 matonas”: Isi Glock reveló su versión tras brutal pelea con otra DJ - Chilevisión
25/08/2025 09:03

“Eran como 10 matonas”: Isi Glock reveló su versión tras brutal pelea con otra DJ

Isi Glock insistió en que DJ Entropika estaba acompañada de mujeres encapuchadas que se unieron a la pelea y que reiteraron en múltiples ocasiones que se trataba de un "encarguito".

Publicado por CHV Noticias

"Puntos por dentro y fisura de nariz". Ese fue el resultado de la pelea que se hizo viral este fin de semana entre Ilaisa Henríquez y la DJ Entropika.

Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock, reveló todos los detalles este domingo y aseguró que habló con su abogado para llevar a cabo las acciones legales pertinentes.

¿Qué pasó entre DJ Isi Glock y DJ Entropika?

"Eran como 10 matonas que andaban ahí", comenzó diciendo Isi Glock, quien además explicó que se encontraba trabajando durante la madrugada del domingo cuando se percató que había una serie de mujeres que estaban "encapuchadas".

"Llega esta chica me empieza a grabar (...) Mientras yo estaba tocando, la chica todo el rato grabándome, molestándome y gritándome cosas", precisó Henríquez.

En esa misma línea, agregó: "Me dice: 'Esto te pasa por andar abriendo la boca y puede ser peor', y las de atrás empezaron a gritar: '¡Encarguito, encarguito, encarguito!'. Tres Doritos después, ella me enfrenta. Sale en las imágenes que yo salgo conversando sanamente con ella y me llega el cachetazo ¿Qué hago yo? Obviamente, la empujé".

"Yo la empujo, ella se cae y tres Doritos después salen todas las encapuchadas, las amigas a golpearme de frentón", declaró Ilaisa, quien además aseguró que conversó con su abogado para comenzar las acciones legales pertinentes.

Finalmente, Henríquez hizo hincapié en que si Karol Dance tiene responsabilidad penal, entonces será la justicia quien lo determine después de una investigación: "Las medidas ya están tomadas, ya hablé con mi abogado y él ya está llevando todo el curso del asunto".

Revive el capítulo de Primer Plano:

