VIDEO | A manotazos: Revelan imágenes de pelea entre Isi Glock y otra DJ en pleno escenario - Chilevisión

El conflicto habría comenzado una vez que Ilaisa Henríquez subió al escenario, momento en que habría empezado a provocar a otra artista con gestos y comentarios.

Este domingo se dio a conocer el video de una pelea entre DJ Isi Glock y otra DJ, conocida como Entropika.

Si bien en un principio la excarabinera aseguró que habría sufrido una golpiza por parte de personas enviadas por Karol Dance, el motivo habría sido otro.

El motivo detrás de la pelea entre DJ Isi Glock y DJ Entropika

Según dio a conocer Racha.cl, la pelea se originó luego de que Ilaisa Henríquez se presentara y comenzara a provocar a la otra artista, DJ Entropika, con "gestos y palabras".

De acuerdo al medio, Ilaisa habría sido advertida de esta situación, recibiendo además acusaciones a viva voz sobre no saber mezclar y usar mix de música lista.

Lo que sí es claro, es lo que se ve en las imágenes: Una mujer se acerca a la DJ y la da una bofetada, la que es rápidamente contestada por ella, quien se encontraba en plena presentación.

Luego del incidente, Isi Glock publicó una historia donde acusó al animador de haber enviado a gente a golpearla. Sin embargo, luego borró la publicación.

“Entropik” en tanto señaló que nadie la envió y que su reacción respondió únicamente a las reiteradas faltas de respeto y a la actitud soberbia de la DJ.