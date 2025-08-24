 “Por encargo de...”: Danilo21 reveló supuesta “golpiza” sufrida por DJ Isi Glock - Chilevisión
24/08/2025 12:22

“Por encargo de...”: Danilo21 reveló supuesta “golpiza” sufrida por DJ Isi Glock

El incidente se habría producido durante la madrugada de este domingo, mientras la DJ tocaba en una discoteca, instante en que cinco jóvenes habrían irrumpido en el escenario.

Este domingo el influencer Danilo21 habló en su canal de difusión y aseguró que la DJ Isi Glock habría sufrido una "fuerte golpiza" en la madrugada mientras se encontraba tocando en una disco.

"Cinco chicas se subieron al escenario a golpearla diciéndole 'por encargo de ya sabes quién, ojalá llegues a Primer Plano', siendo auxiliada por un guardia del lugar", relató. 

Todo esto, aseguró, fue información "chequeada" con la DJ.

"Nadie me mandó, solo consecuencias de sus propios actos"

En esa línea, durante la madrugada de este domingo la DJ acusó a traves de su redes sociales a Karol Dance de enviar a alguien a golpearla.

La excarabinera también anunció acciones legales contra el comunicador y una persona más, la que calificó como "ordinaria". 

Por otro lado, Danilo21 también mostró una historia borrada de una de las supuestas involucradas, quien aseguraba: "Nadie me mandó, solo consecuencias de sus propios actos. No me refiero más al tema".

Se trataría de DJ Entropika, quien además compartió en su Instagram un video de Ilaisa junto a un emoji burlándose.

La DJ Isi Glock estará presente en Primer Plano este domingo a las 22:30 horas, donde hablará en extenso sobre la polémica infidelidad de Karol Dance. 

