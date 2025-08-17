 Publican chats que confirmarían infidelidad de Karol Dance: “Te deposité la mitad y...” - Chilevisión
17/08/2025 10:33

Publican chats que confirmarían infidelidad de Karol Dance: “Te deposité la mitad y...”

Pantallazos de un chat entre ambos acreditarían su encuentro con Karol Dance, el cual habría ocurrido en las oficinas de Like Media.

Publicado por CHV Noticias
Luego de que la DJ Ilaisa Henríquez, más conocida como "DJ Isi Glock", asegurara que se involucró sexualmente con Karol Dance, la creadora de contenido decidió publicar pantallazos de conversaciones entre ambos.
 
En ellas, el comunicador le pide que niegue que se trata de él con quien tuvo un encuentro, indicando que ella "quedará pésimo", además de exigirle que se tome la pastilla del día después para evitar un embarazo. 
 
Hay que recordar que el animador contrajo matrimonio con su pareja Francisca Virgilio en noviembre del año pasado.

Las pruebas de la infidelidad

Una de las fotos es un mensaje enviado por Instagram por parte de Lucero a Henríquez, donde le envía un link del fármaco, señalando: "Compra eso con despacho para hoy en tu casa, me envías la boleta y te lo transfiero".

Posteriormente, la DJ mostró una serie de pantallazos con chats que ambos tuvieron luego de que la noticiera saliera a la luz, donde ella le cuenta: "Otro detalle, no me tomé la pastilla, le dije a Zeta".

"Sí me dijo, veamos qué pasa, hasta te deposité la mitad y me mentiste, pero no debería pasar nada en realidad", habría respondido Karol Lucero. 

Ante eso, ella explica que "me atrapé y no me la tomé porque leí una cacha de cosas, que era malo y no la tomé al final".

"Como si no tomársela fuera mejor jajajaj", remata el comunicador. 

Finalmente, Henríquez, en medio de otro intercambio de mensajes, le señala que "si llego a estar embarazada o algo ahí se hablará, ahí se verá y solucionamos".

Por otro lado, la creadora de contenido también mostró la transferencia que le realizó Karol para adquirir la pastilla del día después. 

Mira los pantallazos acá:

