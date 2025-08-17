Publican chats que confirmarían infidelidad de Karol Dance: “Te deposité la mitad y...” - Chilevisión

Pantallazos de un chat entre ambos acreditarían su encuentro con Karol Dance, el cual habría ocurrido en las oficinas de Like Media.
Posteriormente, la DJ mostró una serie de pantallazos con chats que ambos tuvieron luego de que la noticiera saliera a la luz, donde ella le cuenta: "Otro detalle, no me tomé la pastilla, le dije a Zeta".
"Sí me dijo, veamos qué pasa, hasta te deposité la mitad y me mentiste, pero no debería pasar nada en realidad", habría respondido Karol Lucero.
Ante eso, ella explica que "me atrapé y no me la tomé porque leí una cacha de cosas, que era malo y no la tomé al final".
"Como si no tomársela fuera mejor jajajaj", remata el comunicador.
Finalmente, Henríquez, en medio de otro intercambio de mensajes, le señala que "si llego a estar embarazada o algo ahí se hablará, ahí se verá y solucionamos".
Por otro lado, la creadora de contenido también mostró la transferencia que le realizó Karol para adquirir la pastilla del día después.