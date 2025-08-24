 DJ Ilaisa anunció acciones legales contra Karol Dance: Lo acusa de mandar a golpearla - Chilevisión
24/08/2025 09:33

DJ Ilaisa anunció acciones legales contra Karol Dance: Lo acusa de mandar a golpearla

Ilaisa Henríquez aseguró que Karol Dance envió a alguien a golpearla, aunque no reveló la identidad de la persona en cuestión.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este domingo, Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock acusó a Karol Dance de enviar a alguien a golpearla a través de sus redes sociales.

La mujer también anunció acciones legales contra el comunicador y una persona más, debido a los hechos que relató. 

DJ Isi Glock lanzó grave acusación contra Karol Dance

"Quiero comentarles que se tomarán acciones legales en contra de Karol Dance y la ordinaria, porque no tengo otro nombre, que vino a golpearme, encargada por él", sentenció Ilaisa a través de sus historias de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Nos vemos en tribunales".

Cabe destacar que Ilaisa no entregó más detalles sobre sus dichos, como el lugar donde habría ocurrido la agresión o quién es la mujer en cuestión.

La DJ estará presente en Primer Plano este domingo a las 22:30 horas, donde hablará en extenso sobre los dichos de Karol Dance sobre la infidelidad y aportará nuevos datos.

Revisa la publicación de Instagram:

