“Asumo mi error”: Karol Dance confirmó infidelidad a Fran Virgilio con DJ en Primer Plano - Chilevisión

18/08/2025 07:56

“Asumo mi error”: Karol Dance confirmó infidelidad a Fran Virgilio con DJ en Primer Plano

"Está muy afectado, pero más que afectado por esto que se hace público, está afectado por su señora", expresó Pablo Candia, quien habló en extenso con el comunicador.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, después de una serie de acusaciones, Karol Dance confirmó la infidelidad a su esposa, Francisca Virgilio, con Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock.

La confirmación se da luego de que Henríquez decidiera exponer mensajes de audio de Karol Dance: "Y salía 8 mil, con envío y todo, ya, pero da lo mismo, yo pongo la mitad no más, como corresponde", expresó en relación a la supuesta compra de la "pastilla del día después".

Karol Dance confirmó infidelidad a Fran Virgilio

"Yo hablé con Karol Dance hace poquito rato atrás (...) Me asume el error, me dice que es real, que no está nada bien", comentó Pablo Candia en el último capítulo de Primer Plano.

En esa misma línea, agregó: "Está muy afectado, pero más que afectado por esto que se hace público, está afectado por su señora porque es a quien le debe respeto".

Minutos antes de que el programa fuese emitido, la periodista Paula Escobar también habló con el comunicador, quien la autorizó a difundir los mensajes a través de su cuenta de Instagram.

"Asumo mi error y la cag... hasta el fondo, soy el culpable de todo y caí. Estoy seguro que esto lo planeó, salir en televisión y que le van a pagar, pero eso no es excusa. El casado soy yo", comentó Karol Dance.

Asimismo, agregó: "No debí hacerlo, fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto, por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error".

Finalmente, el animador concluyó: "Ya lo hablé con mi esposa y mantengo en reserva lo que compete nuestra vida privada, por respeto a ella".

Revive el último capítulo de Primer Plano:

