“Lo destrozaste...”: La publicación de Fran Virgilio tras supuesta infidelidad de Karol Dance - Chilevisión

17/08/2025 12:11

En medio de la polémica por la supuesta infidelidad de Karol Dance a su esposa Francisca Virgilio, la empresaria compartió una canción con potentes mensajes de desamor. 

Y es que estos días salieron a la luz pruebas de que el creador de Like Media habría tenido un encuentro sexual con la DJ Isi Glock, y que incluso este le exigió que se tomará la pastilla del día después.

"Esta canción es una obra maestra"

A través de su cuenta de Instagram, Virgilio publicó una canción de Taylor Swift llamada "All Too Well (10 Minute Version)" junto a la descripción "esta canción es una obra maestra, francamente". 

La canción narra una relación romántica fallida, y fue compuesta luego de que Jake Gyllenhal rompiera con Swift, quien en ese momento tenía 20 años, mientras que el actor tenía 29.

La letra de la canción  señala cosas como: "Todo lo que sentí fue vergüenza", "era una obra maestra hasta que lo destrozaste todo", "y me llamas de nuevo solo para romperme como a una promesa", "tan casualmente cruel en el nombre de ser honesto".

Si bien la esposa del comunicador no se ha dirigido directamente al tema, su publicación despertó especulaciones y muchos interpretaron que podría tratarse de una indirecta.

