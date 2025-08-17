“No lo seguiré tapando”: DJ ratifica infidelidad de Karol Dance y filtra audio posterior al encuentro - Chilevisión

La DJ Isi Glock decidió mostrar pruebas de su encuentro con Karol Lucero luego de que usuarios de redes sociales la acusaran de "mentir" y "buscar fama".

DJ Isi Glock rompió el silencio y habló en sus redes sociales luego de que se destapara el encuentro que tuvo con Karol Lucero, quien le habría sido infiel a su esposa Francisca Virgilio.

A través de su Instagram, la creadora de contenido confirmó el encuentro, además de publicar un audio del comunicador donde le pedía sus datos bancarios para depositarle la mitad del dinero para una pastilla del día después.

"Pasaron cosas con Karol, cosa que era entre los dos"

La DJ comenzó señalando: "Para tanta suposición de qué persona era, sí es el Karol, llegamos a un acuerdo de no mencionar nada, él por su matrimonio y yo, bueno yo simplemente por cubrirlo, pero visto que tanto comentario en redes dice que es mentira y mi imagen es la que se daña, no lo seguiré tapando".

En esa línea, agregó que "mostré algunas cosas con @dani.veintiuno, en su canal de su difusión, pero me limitaré, hasta que sea presencial y mostrar todo lo demás, hasta hablar con un canal que se puso en contacto, si se llega a un acuerdo mutuo, expondría esta situación con detalles y otras cosas de Like (el medio de Lucero) ahí".

Posteriormente, la DJ abordó la posibilidad de un embarazo, señalando que "esto (el encuentro) no hace mucho, por lo que no sé si estoy o no, y de ser así es algo de lo que me hago responsable sola y feliz...".

Por otro lado, al ser consultada por el contexto de estas declaraciones, Ilaisa Henríquez respondió: "Resumen, pasaron cosas con Karol, cosa que era entre los dos y ya está, pero se supo, salió en prensas y por la cantidad de mensajes que leí, estaba quedando como mentira y que lo decía solo por querer fama, así que tomé la decisión de mostrar evidencia".

Finalmente, Isi Glock mostró un audio que le había mandado el animador, quien le responde a la DJ luego de adquirir la pastilla del día después: "Y salía 8mil, con envío y todo, ya, pero da lo mismo, yo pongo la mitad no más, como corresponde, mándame tu cuenta".

Hasta el momento Karol Dance no ha hablado públicamente ni se ha referido al tema.