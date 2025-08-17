DJ que destapó infidelidad de Karol Dance aborda posible embarazo: “Me hago responsable” - Chilevisión

La DJ Isi Glock habló sobre la posibilidad de estar embarazada luego del encuentro que mantuvo con Karol Dance, indicando que si llega a pasar, se hará responsable "sola y feliz".

Este domingo la DJ Ilaisa Henríquez habló sobre el encuentro que tuvo con Karol Lucero, además de abordar la posibilidad de estar embarazada, luego de decidir no tomarse la pastilla del día después.

Hay que recordar que anteriormente comenzaron a circular unas fotos de conversaciones entre ambos, donde el antes conocido como Karol Dance le envía un link del fármaco, señalando: "Compra eso con despacho para hoy en tu casa, me envías la boleta y te lo transfiero".

Posteriormente, la DJ mostró una serie de pantallazos con chats que ambos tuvieron luego de que la noticiera saliera a la luz, donde ella le cuenta: "Otro detalle, no me tomé la pastilla".

"Me haré responsable"

En esa línea, Henríquez utilizó su cuenta de Instagram para señalar que "para tanta suposición de qué persona era, sí es el Karol, llegamos a un acuerdo de no mencionar nada, él por su matrimonio y yo, bueno yo simplemente por cubrirlo, pero visto que tanto comentario en redes dice que es mentira y mi imagen es la que se daña, no lo seguiré tapando".

Luego, la DJ abordó la posibilidad de un embarazo, señalando que "esto (el encuentro) no fue hace mucho, por lo que no sé si estoy o no, y de ser así es algo de lo que me hago responsable sola y feliz...".

Por otro lado, al ser consultada por el contexto de estas declaraciones, Ilaisa Henríquez respondió: "Resumen, pasaron cosas con Karol, cosa que era entre los dos y ya está, pero se supo, salió en prensa y por la cantidad de mensajes que leí, estaba quedando como mentira y que lo decía solo por querer fama, así que tomé la decisión de mostrar evidencia".