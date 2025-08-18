 “Qué brígido ver...”: Natalia Rodríguez reaccionó a la infidelidad de Karol Dance - Chilevisión
18/08/2025 15:57

“Qué brígido ver...”: Natalia Rodríguez sorprendió con reacción en medio de infidelidad de Karol Dance

La influencer comentó un video de archivo donde ella atravesó una situación similar con Karol Dance y aprovechó la instancia para referirse a la infidelidad de Karol Dance a Francisca Virgilio, su esposa.

Publicado por CHV Noticias

Natalia Rodríguez, también conocida como "Arenita", se sumó a la polémica e hizo un comentario este lunes que no pasó desapercibido entre los internautas, dado que alude a la infidelidad de Karol Dance hacia Francisca Virgilio.

La influencer contestó a un recuerdo del programa Yingo en el que Karol Dance le era infiel con una mujer y se refirió al matrimonio actual del animador.

¿Qué dijo Natalia Rodríguez sobre Karol Dance?

"Qué brígido ver toda la violencia psicológica que me hacía", señaló Natalia en una video de archivo que fue publicado en las historias de la cuenta de Instagram @tiamarak_.

Esto debido a que en registro a Arenita le llega un mensaje de texto de una mujer que le dice que Karol le fue infiel con ella y el animador lo niega; sin embargo, la mujer insiste en la veracidad de los hechos.

En esa misma línea, agregó: "Espero no le esté haciendo lo mismo a su esposa", aludiendo a la situación actual de Karol Dance, quien confirmó este domingo que sí le fue infiel a Francisca Virgilio con Ilaisa Henríquez.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

