 “Hay cámaras con audio”: DJ Ilaisa arremetió contra Karol Dance tras acusarla de planificar infidelidad - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/08/2025 10:19

“Hay cámaras con audio”: DJ Ilaisa arremetió contra Karol Dance tras acusarla de planificar infidelidad

Karol Dance le dijo a Paula Escobar que Ilaisa Henríquez "lo planeó, salir en televisión y que le van a pagar, pero eso no es excusa. El casado soy yo"- La DJ respondió en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Ilaisa Henríquez respondió en redes sociales a la entrevista que entregó a Primer Plano por el encuentro íntimo que tuvo con Karol Dance, quien le fui infiel a su esposa, Francisca Virgilio.

Al respecto, la DJ conocida como Isi Glock arremetió contra el animador, luego que él le dijera a Paula Escobar: "Estoy seguro de que esto lo planeó, salir en televisión y que le van a pagar, pero eso no es excusa. El casado soy yo".

¿Qué dijo Ilaisa Henríquez?

"Sencillo, en Like Media hay cámaras con audio. Si dice que es planeado, le invito a mostrar los audios de ese día, a ver quién planeo y a quién le nació la idea, veamos quién realmente planeó el encuentro", señaló Ilaisa a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "No creo que tenga problemas si es una persona transparente. Yo no ocultaré nada, asumo que si dice que lo planeé podrá mostrar las camaritas. Por mi lado, que se vea todo. Así muestran quién armó".

"Y si yo genero dinero con esto... ¿Cuál es el atado? La tele gana lo suficiente como para hablar del tema. Créeme que si fuera gratis o por lucas, criticarían igual. Más imbécil sería ir gratis a exponerme", concluyó la DJ.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta

Lo último

Lo más visto

DJ que destapó infidelidad de Karol Dance aborda posible embarazo: “Me hago responsable”

La DJ Isi Glock habló sobre la posibilidad de estar embarazada luego del encuentro que mantuvo con Karol Dance, indicando que si llega a pasar, se hará responsable "sola y feliz".

17/08/2025

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

El imputado fue capturado por la policía de Colombia tras varias semanas de búsqueda y con un cambio radical en su apariencia física.

18/08/2025

“Le cambió la cara en un segundo”: El momento exacto en que Joaquín Méndez supo que será padre

El animador compartió a través de redes sociales el íntimo momento en que la dentista Amanda Martínez le muestra el test de embarazo.

17/08/2025

“Lo destrozaste...”: La publicación de Fran Virgilio tras supuesta infidelidad de Karol Dance

La empresaria publicó en sus redes sociales una canción de Taylor Swift, la cual habla sobre una historia de romance fallida.

17/08/2025