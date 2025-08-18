“Hay cámaras con audio”: DJ Ilaisa arremetió contra Karol Dance tras acusarla de planificar infidelidad - Chilevisión

Karol Dance le dijo a Paula Escobar que Ilaisa Henríquez "lo planeó, salir en televisión y que le van a pagar, pero eso no es excusa. El casado soy yo"- La DJ respondió en redes sociales.

Ilaisa Henríquez respondió en redes sociales a la entrevista que entregó a Primer Plano por el encuentro íntimo que tuvo con Karol Dance, quien le fui infiel a su esposa, Francisca Virgilio.

Al respecto, la DJ conocida como Isi Glock arremetió contra el animador, luego que él le dijera a Paula Escobar: "Estoy seguro de que esto lo planeó, salir en televisión y que le van a pagar, pero eso no es excusa. El casado soy yo".

¿Qué dijo Ilaisa Henríquez?

"Sencillo, en Like Media hay cámaras con audio. Si dice que es planeado, le invito a mostrar los audios de ese día, a ver quién planeo y a quién le nació la idea, veamos quién realmente planeó el encuentro", señaló Ilaisa a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "No creo que tenga problemas si es una persona transparente. Yo no ocultaré nada, asumo que si dice que lo planeé podrá mostrar las camaritas. Por mi lado, que se vea todo. Así muestran quién armó".

"Y si yo genero dinero con esto... ¿Cuál es el atado? La tele gana lo suficiente como para hablar del tema. Créeme que si fuera gratis o por lucas, criticarían igual. Más imbécil sería ir gratis a exponerme", concluyó la DJ.

