DJ y excarabinera: Quién es la mujer que reveló pruebas de infidelidad de Karol Lucero - Chilevisión

La DJ compartió una serie de capturas de pantalla de conversaciones que mantuvo con el comunicador en las que habla de la posibilidad de un embarazo.

Karol Lucero volvió al centro de la polémica por una supuesta infidelidad con Ilaisa Henríquez, más conocida como"DJ Isi Glock".

La joven destapó un encuentro que tuvo con el comunicador, luego de que comenzaran a circular unas fotos de conversaciones entre ambos.

VER MÁS DE KAROL LUCEROEn el diálogo el empresario le envía un link del fármaco, señalando: "Compra eso con despacho para hoy en tu casa, me envías la boleta y te lo transfiero".

Más tarde, la DJ compartió una serie de capturas de pantalla de conversaciones que mantuvieron después de que la noticia se hiciera pública, en las que ella le comenta: "Otro detalle, no me tomé la pastilla".

Quién es DJ Isi, la mujer que acusó a Karol Lucero de infidelidad

Ilaisa Henríquez, conocida artísticamente como "DJ Isi Glock", es una DJ e influencer que se dedica a compartir contenido musical en sus redes sociales.

Su carrera inició en un sector completamente distinto, ya que perteneció a la institución de Carabineros, la que dejó por su vida de artista.

A finales de diciembre de 2023, Henríquez llamó la atención pública, tanto en redes sociales como en la televisión chilena, al denunciar supuestos abusos cometidos por funcionarios de la institución policial.

Su situación abrió un intenso debate respecto al comportamiento dentro de Carabineros y a las garantías de protección de los derechos de sus integrantes e incluso estuvo en el matinal Contigo en la Mañana relatando su caso.

Pero su historial de polémicas no quedó ahí gracias a un conflicto con una expareja. Resulta que la también DJ Nicole Medina la acusó de ser “mitómana” y aseguró Dj Isi Glock no era la autora de las mezclas, sino que eran el trabajo de otros.

Recientemente su nombre apareció vinculado a una supuesta infidelidad de Karol Lucero, tras publicar pantallazos de conversaciones entre ambos.