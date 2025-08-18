“Yo sabía que estaba casado”: La confesión de DJ Isi Glock tras infidelidad con Karol Dance - Chilevisión

Ilaisa contó a Primer Plano que pensaba que Karol Lucero había terminado su relación con Francisca Virgilio o "la mina no está ni ahí".

Este domingo, Ilaisa Henríquez conversó en exclusiva con Primer Plano, luego de que Karol Dance confirmara que fue infiel con ella a su esposa, Francisca Virgilio.

La DJ también aseguró que no es la primera vez que esto ocurre y que el animador confesó dentro de su productora, Like Media, que "tenía encuentros con otras chicas".

¿Qué dijo Ilaisa Henríquez?

El panel de Primer Plano le preguntó directamente a Ilaisa las razones que la llevaron a hacer pública esta infidelidad, así como también se le consultó si sabía que Karol Dance estaba casado.

"Yo conversaba con Karol hace bastante tiempo (...) Yo sabía que él se casó en un minuto con Fran", admitió la DJ, quien además confesó que la infidelidad ocurrió hace aproximadamente dos semanas en las inmediaciones de Like Media.

En esa misma línea, agregó: "He visto muchas cosas de él, comportamientos con otras chicas, lo que él mismo cuenta y nos ha contado en la intimidad del canal, que se ha metido con otras chicas, con otras personas que habla con otras".

"Entonces yo, Ilaisa, asumí que si él contaba todas esas cosas, él ya no estaba casado con Fran en este caso (...) Yo sabía que estaba casado", confesó Henríquez.

La mujer de 26 años, explicó que solo se planteó dos opciones: "Dije: 'Este debe haber terminado ya, o la mina no está ni ahí... Qué sé yo'", puesto que, según explicó, cuando mantenía conversaciones con Karol, ella mencionaba su matrimonio como algo pasado y él no la corregía.

"El mismo día en que estuvo conmigo él mencionó que ya estaba saliendo con más chicas, que tenia encuentro con otras chicas", concluyó Ilaisa.

