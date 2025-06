VIDEO | Natalia “Arenita” Rodríguez desató reacciones al recrear “pasos prohibidos” de época pokemona - Chilevisión

Natalia Rodríguez desató una ola de comentarios en redes sociales este jueves al subir un video recreando sus mejores pasos de la época pokemona.

Recordemos que Rodríguez saltó a la fama en pleno apogeo de las tribus urbanas en Chile, donde fue conocida con el apodo Arenita y se convirtió en uno de los rostros más populares del extinto programa juvenil Yingo.

A través de Instagram, Natalia compartió un registro musicalizado por el tema Let Me Know del dúo Yaga & Mackie y recordó pasos como el C Walk, "manitos atrás", "el flaiteado" y "el tembleque", entre otros.

"Que vuelvan los viejos tiempos! Jajajaja Me lo habían pedido, así que aquí les va mi ranking de los pasitos prohibidos de los pokemones 1313", escribió en la descripción del posteo.

Arenita desató reacciones tras recordar época pokemona

La publicación se viralizó rápidamente, acumulando cientos de comentarios de usuarios que recordaron el pasado de Natalia Rodríguez como "pokemona".

"Vi este video y se me macheteó solo el pelo", "fuimos la mejor generación", "Arenita, Pokemon's Queen" y "siempre fui otaku, pero todos mis respetos a la reina pokemona", fueron parte de las reacciones.

Cabe mencionar que en la actualidad Rodríguez está radicada en Dinamarca, contrajo matrimonio con el danés Jens Bach y es madre de su pequeña hija Luisa. Pese a la distancia física, todavía sigue en conectada con su público chileno a través de redes sociales.