Arenita fue criticada por decisión sobre su hija en resort: La compararon con caso Madeleine McCann - Chilevisión

La creadora de contenidos radicada en Dinamarca se encuentra en un paradisiaco destino. Sin embargo, internautas de Instagram no dejaron pasar una decisión que tomó en su hotel.

Una serie de cuestionamientos generó una publicación de Natalia Rodríguez, mejor conocida como Arenita, quien hoy se encuentra en unas paradisíacas vacaciones en compañía de su hija y su marido, el danés Jens Bach.

La ex integrante de Yingo ha sido fiel a su estilo y ha decidido documentar en redes sociales su paso por Turquía. Sin embargo, cuando se encontraba en un hotel all inclusive, compartió una historia que no pasó desapercibida para los internautas.

A través de la plataforma, la creadora de contenidos mostró una guardería para niños que se encuentra al interior del recinto, la cual cuenta con juguetes y todas las comodidades para dejar a los pequeños mientras los padres salen a disfrutar de la ciudad.

Usuarios recordaron a Arenita el caso de Madeleine McCann

De acuerdo con Mega, Arenita adoptó este servicio y desató las críticas de sus seguidores, quienes cuestionaron la medida y recordaron el caso de Madeleine McCann, quien desapareció hace 20 años cuando estaba en un hotel sin el cuidado de sus padres.

"Madeleine también estaba en un resort u hotel o algo así, maravilloso, y se la llevaron igual. No es por aterrorizarte, pero... ya nada es muy seguro", le escribió una usuaria.

La influencer no dejó pasar la advertencia y contestó: "Agradezco su preocupación, pero Madeleine no estaba en un all inclusive cerrado como este. Los padres dejaron la puerta abierta, salieron toda la noche y no pusieron el baby alarm, así que ya dejen de escribirme sobre ella"

"Cuando te la roben vas a andar llorando", replicó un nuevo usuario, a lo que Rodríguez contestó en tono burlesco: "Ahora la dejé (a su hija) durmiendo en su coche, se la dejé encargada al señor que vende alfombras", dijo en el texto, el cual acompañó con una foto bebiendo cerveza.