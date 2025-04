Natalia “Arenita” Rodríguez sorprendió con recorrido por su casa de Dinamarca: “Siempre está el desorden” - Chilevisión

La ex chica Yingo, Natalia Rodríguez, conocida como Arenita, tomó su teléfono y grabó el recorrido por su casa en Dinamarca, la que comparte con su esposo y su pequeña hija Luisa.

Natalia "Arenita" Rodríguez cumplió lo que sus seguidores en redes sociales clamaban y realizó un tour por su casa, en Dinamarca, país en el que está radicada desde 2018.

La ex chica Yingo tomó su celular y recorrió los recovecos de su departamento, el que comparte con su esposo danés, Jens Bach, y su pequeña hija Luisa.

Recordemos que Rodríguez entabló una relación con su pareja extranjera hace años y, en 2019, se casaron. En 2023, nació Luisa, quien ahora tiene cerca de un año y medio.

Natalia "Arenita" Rodríguez tomó su celular y en cerca de un minuto de video recorrió su departamento, el que se caracteriza por tener piso flotante, paredes de tonos grises y varios muebles.

En el video incluso dedicó palabras a porque no publicó esto antes: "Siempre me piden que les haga un tour por la casa pero ufff, siempre está el desorden. Las mamás de toddler me entenderán".

"Esta es mi casita, este fin de semana la ordenamos. Tuve que hacer varias cosas yo", añadió, mientras recorría el espacio. Además, se detuvo en la casa de juguete de Luisa.

Inmediatamente después, explicó que "hay tres habitaciones, la nuestra (junto a Jens Bach), la de Luisa y el baño", todo mientras caminaba por el inmueble.

"Es un departamento, pero bien grande", zanjó la influencer.