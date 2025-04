“Burla masiva”: Natalia Rodríguez recordó fallida interacción en inglés con Britney Spears - Chilevisión

"Los chilenos somos bien buenos pal' leseo (…) no nos riamos de las personas que están intentando aprender otro idioma", comentó Natalia Rodríguez sobre las repercusiones de su mensaje a la estrella pop.

Natalia "Arenita" Rodríguez recordó un difícil momento que vivió bajo el escrutinio público en su juventud, cuando le escribió a Britney Spears por redes sociales y recibió burlas por su nivel de inglés.

Con un mensaje concientizando a no hacer bullying a quienes intentan aprender nuevos idiomas, la ex chica Yingo agradeció el apoyo que hoy en día recibe tras haber mejorado su manejo del inglés.

Arenita recuerda bullada interacción con Britney Spears y sus repercusiones

“Les quería agradecer a todos los que me dejaron un mensajito en inglés en el último video que subí”, partió comentando en sus historias de Instagram, refiriéndose a su primera publicidad en inglés.

En este sentido, confesó: “Antes de postear el video tenía como miedo… me acordé mucho de cuando me hicieron bullying, cuando era más joven (...) estaba un poco borracha, le escribí a Britney Spears, en un inglés muy malo”.

En dicho tuit, se lee: "I love you Britney i am fans to you. I work in tv Chile am like you music and daning your music in preformance. I love you".

Sin embargo, tras esta situación, su mensaje apareció en diferentes programas de farándula. “Me hicieron bullying mal, producto de esa burla masiva, en la tele, todos riéndose de mí, siento que afectó bastante a que yo me atreviera a hablar en inglés en otro país”.

“Me costó más de lo que, quizás, me hubiera costado si nunca se hubieran burlado de mí tan públicamente como lo hicieron (…) no me quiero victimizar ni nada, está superado”, aseguró Natalia.

Ante esta confesión, aprovechó de enviar un mensaje a sus seguidores, intentando concientizar sobre el bullying que se hace en Chile. De repente esas cosas te pueden frenar. Los chilenos somos bien buenos pal' leseo (…) no nos riamos de las personas que están intentando aprender otro idioma, no nos burlemos de ellos porque están haciendo algo super valiente y por ellos mismos".

