Natalia Rodríguez reveló episodio con Karol Lucero tras polémica: “Viví una experiencia similar” - Chilevisión

La ex Yingo respondió a las declaraciones de Matías Sánchez, quien acusó al comunicador de no pagarle a sus trabajadores. “Siempre ha actuado de la misma manera”, sostuvo.

Natalia Rodríguez reaccionó al comentario que hizo Karol Lucero en su contra, en medio de la polémica por acusaciones de no pago de sueldo a sus colaboradores.

La ex Yingo usó su cuenta de Instagram para solidarizar con Matías Sánchez, supuesto ex socio del comunicador, quien acusó haber tenido una mala experiencia laboral.

“He leído el testimonio compartido por Matías Sánchez en sus redes sociales y lamento profundamente lo que le ocurrió. Es doloroso ver cómo alguien en quien confió lo trató de esa manera”, expuso.

VER MÁS DE KAROL LUCERO

Natalia Rodríguez desclasificó historia con Karol Lucero

La otrora "reina de los pokemones" habló de su experiencia con el empresario, con quien tuvo una polémica relación hace más de 15 años y empatizó con las declaraciones del joven.

“Al leer sus palabras ‘me humillaste, me denigraste, me gritaste, me hundiste’, no pude evitar recordar que viví una experiencia similar con la misma persona hace más de diez años”, agregó.

Por otra parte advirtió que “este individuo intentara defenderse con frases como ‘yo no hablo de ella’ o ‘ella aún no me supera’. Lo conozco y sé que usará esos argumentos porque son una estrategia para desviar la atención de lo realmente importante. Siempre ha actuado de la misma manera y, lamentablemente, seguirá haciéndolo”.

En ese sentido Natalia Rodríguez explicó su motivación para referirse a este caso y aclaró que “no se trata solo de mí, sino de quienes pueden seguir siendo víctimas de su comportamiento. Confío en que la verdad siempre sale a la luz, incluso cuando la justicia humana no actúa como debería”.

“Expreso todo mi apoyo a Matías. Te creo. No nos conocemos personalmente, pero quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que necesites”, cerró.

Natalia Rodríguez empatizó con denuncias contra Karol Lucero