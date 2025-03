¿Por Karol Lucero? El mensaje de Natalia “Arenita” Rodríguez que desató especulaciones en redes - Chilevisión

La ex figura de Yingo sorprendió a sus seguidores con unas palabras que muchos interpretaron como una referencia a su ex pareja que está en el ojo del huracán.

Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita, compartió una reflexión en Instagram que generó revuelo entre sus seguidores, ya que muchos creen va dirigida a Karol Lucero, quien es cuestionado por su trato laboral.

En la publicación sostuvo que “ojo de loca no se equivoca", acompañado de un video en comentando que "después de tantos... Finalmente todos te dan la razón".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sus palabras fueron interpretadas como una posible indirecta a su ex pareja, justo después de que el influencer Danilo 21 expusiera a Lucero por supuestamente no entregar una remuneración a trabajadores de Like Media.

La relación entre Natalia y Karol se hizo conocida en el programa juvenil Yingo, donde sostuvieron una mediática relación.

VER SOBRE EX MIEMBROS DE YINGO

La indirecta no es solo para Karol

El contexto en el que Natalia publicó su mensaje ha llevado a especular que no solo podría ser una alusión a Lucero, sino también a Faloon Larraguibel, con quien sostuvo rivalidad en el pasado.

La ex bailarina ha estado en el ojo del huracán recientemente tras una polémica en el Festival de Viña del Mar, lo que ha hecho que algunos seguidores vean una doble intención en la publicación de Rodríguez.

En el marco de la elección de Reina de Viña 2025, donde resultó ganadora Emilia Dides, el equipo de Faloon cuestionó las votaciones, apuntando que la triunfadora había sido ella.