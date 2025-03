El mensaje de Faloon Larraguibel en el Día de la Mujer: Recordó denuncia contra ex esposo por VIF - Chilevisión

Faloon Larraguibel recordó el fuerte episodio de violencia intrafamiliar que sufrió en marzo de 2024. "Merezco seguir adelante", expresó la chica reality.

Este sábado Faloon Larraguibel compartió un mensaje en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde recordó el episodio de violencia intrafamiliar que sufrió en marzo de 2024.

"Un año después de aquel terrible episodio, cierro ese capítulo con todo lo que me dejó", partió diciendo Larraguibel en un texto subido a su cuenta de Instagram.

"No porque haya sido fácil, sino porque merezco seguir adelante", aclaró la ex chica reality. "Hoy sigo floreciendo, sigo construyéndome con lo que tengo y con lo que sueño alcanzar. Y aunque las heridas no se borran, aprendí a convertirlas en luz", cerró.

La publicación de Faloon emocionó a sus seguidores, quienes la llenaron de mensajes de apoyo a un año de la denuncia contra su ex pareja, el futbolista Jean Paul Pineda.

A un año de la denuncia de Faloon contra su ex esposo

El 8 de marzo de 2024, Pineda fue detenido tras una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Faloon Larraguibel.

El deportista quedó bajo la medida cautelar de abandonar el hogar que compartía con la víctima y la prohibición de acercarse a ella.

Durante la audiencia de formalización, se detalló que el hecho quedó al descubierto cuando el propio hijo de Faloon alertó al conserje del edificio sobre la agresión.

En esa instancia, el fiscal Félix Rojas indicó que "ella estaba en su casa y el acusado llegó bajo los efectos del alcohol". "Sin motivo justificado, la agrede golpeándola en distintas partes del cuerpo, además de amenazarla de muerte", añadió.

"En virtud de lo anterior, según lo que ella dice, tuvo que encerrarse, llamando a Carabineros, quienes finalmente concurren al lugar y proceden a la detención el imputado", expuso el persecutor.

Meses después, en una entrevista con Podemos Hablar de Chilevisión, la ex Yingo indicó no era primera vez que ocurrían hechos de este tipo y que "es muy difícil salir de un círculo así, sobre todo cuando hay familia e hijos".