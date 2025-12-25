 VIDEO | ”¡Para Cenicienta!”: Mascotas se viralizan en redes abriendo regalos de Navidad - Chilevisión
25/12/2025 21:00

VIDEO | ”¡Para Cenicienta!”: Mascotas se viralizan en redes abriendo regalos de Navidad

Pelotas, peluches y otro tipo de juegos son algunos de los regalos que se pueden ver en los distintos registros difundidos.

Publicado por CHV Noticias

Tras la celebración de Navidad, son diversos los registros que se han viralizado en redes sociales del momento en que toca abrir los regalos. 

Sin embargo, unos que han llamado la atención son los de un grupo de mascotas que parecieran ser expertas en este tipo de festividades abriendo sus obsequios. 

"Este es para la Cenicienta", se puede escuchar en uno de los que acumula más de un millón de reproducciones.

Mascotas se viralizan abriendo regalos navideños 

@magallanica91 La más feliz en esta Navidad #Yorki #Navidad #Chile #DogLover ♬ sonido original - Sabrina GM

@trupilupis1 mi Facu🥰 el que más disfruta la navidad 🎄❤️ #navidad #mascotas #chile #doglover ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

@catalyng Balto y una nueva navidad siendo el más regalado de la casa 🎄😍 #navidad #dog #perronavideño #presentes #familia ♬ Santa Tell Me Beat - Cici Beats

