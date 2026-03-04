 “Como voy a ser finalista...”: Betsy Camino se comprometió con reconocido productor musical y pospuso la boda - Chilevisión
04/03/2026 10:37

“Como voy a ser finalista...”: Betsy Camino se comprometió con reconocido productor musical y pospuso la boda

La participante de Fiebre de Baile 2 dijo estar segura de que llegará a la final, así que esperará un tiempo para retomar el matrimonio que se llevará a cabo en Europa.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, en el último capítulo de Fiebre de Baile, Betsy Camino reveló que se encuentra comprometida, luego de que su pareja, el productor musical Cristian Sandoval, le propusiera matrimonio con un lujoso anillo.

La modelo está segura de que llegará a la final del programa de baile, por lo que pactó la boda para mayo, pero la pospuso y dejó a todos sorprendidos en el programa.

Betsy Camino se casará con Cristian Sandoval

"Me voy a casar", señaló Betsy con una gran sonrisa, luego de que Diana Bolocco le preguntara directamente por el reluciente anillo que tenía en su mano izquierda.

La joya consiste en una banda de oro con un gran diamante de corte redondo que oscila entre los 2 y 3 quilates, el cual mostró frente a las cámaras.

"Me iba a casar en mayo, pero como voy a ser finalista, ya pospuse la boda", comentó Betsy, quien además anunció que el matrimonio será en Italia.

Finalmente, la pareja lleva un año y medio juntos y se comprometieron a los 3 meses de relación. Sandoval es productor musical de la cantante Alanys Lagos.

