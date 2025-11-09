¿Suenan campanas de boda? Betsy Camino sorprende con romántica foto junto a su pareja - Chilevisión

La modelo volvió a redes sociales para celebrar el primer aniversario con su pareja, el productor musical Cristian Sandoval.

Betsy Camino sorprendió a sus seguidores tras hacer pública su relación con Cristian Sandoval a través de una publicación en redes sociales donde celebraban su primer aniversario.

En la serie de fotografías se puede ver a la pareja compartiendo diversos momentos de su relación, desde viajes románticos hasta escenas de su vida diaria.

"Un año juntos, amor. Te amo", escribió Sandoval, productor musical de Alanys Lagos, al compartir la romántica publicación por su aniversario con Betsy Camino.

La modelo respondió de inmediato con un mensaje lleno de cariño: "Mi gatito fiu fiuuuuuuu", junto a varios emojis de corazones, confirmando el buen momento que viven como pareja.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios y mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores.

Esto, debido a que en una de las fotografías Besty aparece visiblemente sorprendida, mostrando un anillo que aparenta ser de compromiso, despertando rumores de un posible matrimonio.

Revisa la publicación a continuación: