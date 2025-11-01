Magdalena Müller celebró matrimonio por la iglesia: Sorprendió con elegante look - Chilevisión

La semana pasada la actriz había compartido imágenes de su matrimonio civil con el ingeniero Félix Echeverría, con quien lleva seis años de relación.

A una semana de publicar fotografías de su matrimonio civil, este sábado Magdalena Müller celebró su boda religiosa.

La actriz había compartido detalles de la íntima ceremonia que tuvo la semana pasada, en la que selló su compromiso con el ingeniero Félix Echeverría, tras seis años de romance.

Para esa ocasión usó su cuenta de Instagram para compartir detalles de la celebración que se realizó el mismo día de su cumpleaños.

"Y así llegaron los 34. Amor, amor, amor y más amor… así llegaron", escribió junto a postales del civil.

Pero este sábado Magdalena Müller protagonizó un nuevo festejo, que se trataría de la ceremonia religiosa en donde apareció con un elegante look.

Fue su amigo y compañero, Fernando Godoy, quien reveló las primeras imágenes de la novia con una publicación en sus historias de Instagram.

“Se está casando mi Magda Müller”, escribió, mostrando el atuendo que eligió la intérprete para su importante día.

Mira el look de Magdalena Müller