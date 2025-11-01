 Magdalena Müller celebró matrimonio por la iglesia: Sorprendió con elegante look - Chilevisión
Minuto a minuto
Sin certeza de que fue a evento de barra U: Lo que se sabe de joven desaparecida en Puente Alto Preocupación por masivas “rodadas” en Halloween pese controles policiales Chile cerró su participación en la APEC y confirmó que será sede en 2032 Matthei al quinto lugar: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano “Por culpa de...”: Hermana de Krishna Aguilera lanza duro descargo contra amigas de la joven
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/11/2025 21:09

Magdalena Müller celebró matrimonio por la iglesia: Sorprendió con elegante look

La semana pasada la actriz había compartido imágenes de su matrimonio civil con el ingeniero Félix Echeverría, con quien lleva seis años de relación.

Publicado por CHV Noticias

A una semana de publicar fotografías de su matrimonio civil, este sábado Magdalena Müller celebró su boda religiosa. 

La actriz había compartido detalles de la íntima ceremonia que tuvo la semana pasada, en la que selló su compromiso con el ingeniero Félix Echeverría, tras seis años de romance.

Para esa ocasión usó su cuenta de Instagram para compartir detalles de la celebración que se realizó el mismo día de su cumpleaños.

"Y así llegaron los 34. Amor, amor, amor y más amor… así llegaron", escribió junto a postales del civil. 

Pero este sábado Magdalena Müller protagonizó un nuevo festejo, que se trataría de la ceremonia religiosa en donde apareció con un elegante look.

Fue su amigo y compañero, Fernando Godoy, quien reveló las primeras imágenes de la novia con una publicación en sus historias de Instagram.

“Se está casando mi Magda Müller”, escribió, mostrando el atuendo que eligió la intérprete para su importante día. 

Mira el look de Magdalena Müller

Publicidad

Destacamos

Noticias

Publican nómina definitiva del Servel: Revisa con tu RUT si fuiste elegido vocal de mesa

Lo último

Lo más visto

“No puede pedir...”: Lisandra Silva enfrenta ola de críticas tras venta de coche en redes sociales

La modelo publicó la venta de un coche junto a sus accesorios por un valor de $699.000, precios que algunos internautas consideraron muy elevado.

01/11/2025

“Sentí la necesidad”: Cristián Campos admite que dio discurso sin permiso en adiós a Tito Noguera

Pese a subirse al podio sin permiso de la familia del actor, Campos aseguró que "mucha gente me ha felicitado por lo que dije".

01/11/2025

“Los médicos decidieron esperar”: Actualizan estado de salud de Tachuela Chico tras infarto

Según detalló la familia de Agustín Maluenda Quezada, los médicos están esperando a estabilizarlo para poder realizar la cirugía cardiaca y agradecieron las muestras de cariño.

01/11/2025

“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio

"No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)", señaló la joven, luego de las críticas recibidas por poner una DJ, tres artistas urbanos e incluso grabar un videoclip durante el velorio de Krishna Aguilera.

31/10/2025