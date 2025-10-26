 Magdalena Múller se casó tras seis años de relación: Así fue la ceremonia - Chilevisión
26/10/2025 09:16

Magdalena Múller se casó tras seis años de relación: Así fue la ceremonia

La actriz nacional contrajo matrimonio con el ingeniero Félix Echeverría luego de 6 años de relación. La pareja se conoció en 2019 durante Fiestas Patrias.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado la actriz Magdalena Müller celebró su matrimonio junto a su pareja de hace más de seis años, el ingeniero Félix Echeverría.

Si bien en julio de este año la intérprete había confirmado que se casaría, solo señaló que slo haría por el registro civil, sin entregar la fecha exacta de la ceremonia.

Por otro lado, Müller no compartió imágenes del evento en sus redes sociales, sin embargo, amigos y familiares de la pareja publicaron registros del matrimonio, donde se pudo apreciar una ceremonia sencilla y reservada.

La historia de amor de Magdalena Müller y Félix Echeverría

Aunque se sabe poco sobre él debido a que ha preferido mantenerse fuera del mundo mediático, según consignó Página 7, en una conversación con Angélica Castro, la actriz contó cómo se conocieron durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

"Fue para el 18 de septiembre (de 2019) que una de mis mejores amigas de la vida está pololeando hace harto tiempo y me invitó a su casa en Pucón", reveló.

La actriz continuó su relato indicando: "Un día me cuenta: 'Te aviso que vienen los hermanos chicos de mi pololo': Y yo pensando que hermanos chicos eran chicos… Y uno de los hermanos chicos era mi (hoy) pololo".

"Nos tocaron muy malos días, lluviosos, cuatro días seguidos. Nos tocó estar muy encerrados en la casa y la típica de hacer juegos de mesa, cocinamos. Ahí empezó a generarse que hablamos mucho y después fue como que nos gustamos", finalizó.

Mira las fotos del matrimonio a continuación:

